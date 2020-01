Nenávist v českém tenisu! Hraješ jen pro peníze, nařkl Veselý Rosola. Rozčílil se i Kaderka

Český mužský tenis stále marně hledá cestu ven z bídy, do níž zabředl po odchodu Tomáše Berdycha s Radkem Štěpánkem. S vyklízením pozic mimo elitní stovku žebříčku navíc vyplouvají na povrch špatné vztahy mezi zbytkem hráčů, kteří by měli sešup do bezvýznamnosti alespoň přibrzdit. Ještě před startem Australian Open se do sebe přes sociální sítě poměrně ostře pustili Lukáš Rosol a Jiří Veselý.