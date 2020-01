Musím být agresivní, tuší před duelem s Halepovou překvapení letošního Australian Open

Ke špičce patří Anett Kontaveitová již několik let. Byla světovou čtrnáctkou a během své kariéry dokázala porazit i ty největší hvězdy včetně grandslamových šampionek Garbiňe Muguruzaové, Angelique Kerberové, Petry Kvitové nebo Sloane Stephensové. Na okruhu WTA si zahrála i několikrát finále a získala jeden titul, avšak na grandslamech nedokázala přejít přes čtvrté kolo.

Teď to však prolomila. Na Australian Open se zapsala do historie, když se tady jako první Estonka probojovala do čtvrtfinále. „Ještě se chvěju. Nemůžu být šťastnější,“ vyprávěla Kontaveitová ještě na kurtu poté, co udolala Igu Swiatekovou 6:7, 7:5 a 7:5. „Byl to hodně tvrdý zápas. Dělala jsem vše, co bylo v mých silách. Jsem na sebe hrdá, že jsem ho zvládla,“ líčila dál.

Přitom sezonu nezačala nejlépe. Na kurty se vracela po zdravotní pauze. Před třetím kolem na loňském US Open se jí rozjela infekce a musela do nemocnice. Zbytek sezony už neabsolvovala a s pomalou přípravou mohla začít až v půlce listopadu. V Brisbane pak vypadla ve druhém kole a v Adelaide nepřešla přes úvodní. „Bylo to pro mě tehdy těžké odhlásit se z grandslamu. I pak několik dalších měsíců. Když jsem ale mohla začít s tréninkem, vše se zlepšovalo. Jsem tak ráda, že jsem to zvládla,“ dodala překvapivá čtvrtfinalistka letošního Australian Open.

O postup do semifinále se utká s bývalou světovou jedničkou Simonou Halepovou. S dvojnásobnou grandslamovou vítězkou se dosud střetla dvakrát a pokaždé s ní prohrála. „Na zápas proti Simoně se těším. Je neuvěřitelně důsledná. Pohybuje se výborně. Pokusím se být agresivní a vnutit ji svou hru,“ uvažovala Kontaveitová, jak by mohla vyzrát na rumunskou hráčku.