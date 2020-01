Dojemný moment na Australian Open. Slzy šampionky zaháněla tříměsíční neteř: Jen kvůli tobě se směju!

Vynikající zápas plný parádních výměn dvou špičkových hráček. Skvělé údery i nečekané zvraty přinesl úvodní semifinálový duel mezi Ashleigh Bartyovou a Sofií Keninovou. K absolutní spokojenosti tak fanouškům v Rod Laver Areně chybělo jen vítězství domácí hrdinky.

"Byla jsem pár míčů od toho, abych vyhrála ve dvou setech. Vytvořila jsem si šance, ale ty důležité body jsem nezahrála dost dobře. Musím ocenit Sofii Keninovou, která při nich zahrála agresivně a zasloužila si vyhrát," řekla třiadvacetiletá Australanka, jež na tiskovou konferenci přišla s tříměsíční neteří.

To samozřejmě žurnalisty zaujalo. "Jmenuje se Olivie. A já ji miluji. Je tím nejkrásnějším, co na světě mám. Díky ní se cítím i po porážce skvěle a vím, že všechno bude zase v pořádku. To ona může za to, proč mám i po dnešku důvod k úsměvům," vysvětlovala dojatá tenistka.

Sestřih semifinálového zápasu Australian Open Keninová – Bartyová

sntv

Bartyová přitom měla zápas výborně rozehraný. V brutálním vedru, které dosahovalo čtyřiceti stupňů, vedla v prvním setu 5:4 a 40:15 při svém podání, přesto padla.

Bylo obrovské horko a porážka je pro mne samozřejmě zklamáním. Ale kdybyste mi před třemi týdny řekli, že vyhraji turnaj v Adelaide a budu v semifinále Australian Open, tak bych to brala," říkala čtvrtfinálová přemožitelka Petry Kvitové.

"Chtěla bych všem poděkovat. Hrát doma je něco úplně jiného, moc jsem si to užívala. Každá minuta, kterou jsem v Austrálii odehrála, byla super," pokračovala třiadvacetiletá tenistka.

Ashleigh Bartyová skončila na Australian Open v semifinále

Andy Brownbill, ČTK/AP

"Sofia ale hrála výborně. Zkoušela jsem všechno možné, když mi nešel původní plán, změnila jsem ho, ale nepomohlo to. To je prostě sport, to je život," zůstala nad věcí Bartyová.

Bartyová má jistotu, že i po Australian Open zůstane světovou jedničkou. Turnaj naopak pozná novou šampionku. Tou se stane buď Sofia Keninová, pro kterou by to byl vůbec první grandslamový titul, nebo Garbiňe Muguruzaová, jenž triumfovala v roce 2016 na French Open a o rok později ve Wimbledonu.