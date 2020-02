Další hvězda bude maminkou. Bývalá světová dvojka oznámila radostnou novinku

Tenisový baby boom pokračuje. Loni na svět přivedly potomky grandslamové vítězky Flavia Pennettaová, Andrea Hlaváčková nebo Lucie Šafářová, teď se maminkami stanou i jejich bývalé kolegyně. Po Dominice Cibulkové oznámila radostnou novinku další bývalá tenisová hvězda.

Agnieszka Radwaňská se na sociálních sítích pochlubila fotografií, na níž v ruce drží dětské botičky. „Nastal čas na novou životní etapu,“ napsala na Instagram jedna z nejpopulárnějších tenistek, která během své kariéry vyhrála šestkrát anketu fanoušků o nejoblíbenější hráčku na okruhu WTA.

Úspěšná tenistka pověsila raketu na hřebík po sezoně v roce 2018. Podle jejích slov jí tělo po několika zraněních nedovolilo už potřebnou tréninkovou zátěž, a tudíž se rozhodla ve své kariéře nepokračovat. Během ní se stala světovou dvojkou a vyhrála dvacet titulů včetně prestižního Turnaje mistryň.

Grandslamové tituly získala jako juniorka poté, co ovládla French Open a slavný Wimbledon. Mezi profesionálkami se pak na grandslamech dostala nejdál ve Wimbledonu, kde si zahrála finále. Na Australian Open a US Open postoupila do semifinále a na French Open byla nejdál ve čtvrtfinále.