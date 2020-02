Díky bohu za tenis, nemusím chodit do práce, oddechla si slovenská hvězda

Slovensko je v pozoru! Tamní tenisová hvězda se možná definitivně rozloučí s kariérou. Od kvalifikace loňského US Open nepinkla do balonu, Magdaléna Rybáriková ale stejně nechybí v nominaci do čtyřhry na probíhající fedcupový zápas s Velkou Británií. Wimbledonská semifinalistka z roku 2017 v rozhovoru pro slovenský Denník Šport přiznala, že si zvyká na život bez tenisu. A užívá si. „Díky bohu za tenis, že teď nejsem odkázaná na to, abych musela hned do práce," přiznala.

Kdepak smutek, spíš hodně radosti a nových zážitků. Magdalena Rybáriková neskrývá, že se bez tenisu dokáže v pohodě obejít. Čtyři měsíce jen odpočívala, hrála golf a byla na dovolené na Mauritiu a ve Švýcarsku. I proto mohla její nominace k zápasu Fed Cupu leckoho překvapit. „Měla jsem radost, že se nemusím každý týden někam přesouvat. Připravovala jsem se na život po kariéře," přiznala otevřeně tenistka.

„Tenisovou raketu jsem neměla v ruce čtyři měsíce a vůbec mi nechyběla. Když jsem začala trénovat na Fed Cup, byly tréninky hodně náročné," neskrývala, že návrat na kurty bolel. Všechno se ale prý zlepšovalo a zlepšovalo. „Forma se vrací docela rychle," oddechla si s tím, že Fed Cup může být její definitivní rozlučkou s profesionální kariérou. Přeje si, aby to byla rozlučka vítězná.

„Nikdy jsem neplánovala velká oznámení o tom, že končím, že bych třeba pořádala rozlučkové večírky. Někdo to dělá, já to nemám zapotřebí, loučím se v tichosti," netrápí se koncem kariéry Rybáriková. Tenisem je prý přesycená a těší se na nový život. „Večer jdu spát a nemusím myslet na to, že brzy ráno vstávám," usmála se.

A jak si tedy slovenská hvězda představuje, že bude vypadat její život bez tenisu? Na přesun do pozice trenérky nemyslí, v hlavě má spíš myšlenky na založení rodiny, ale ani na to nespěchá. Podmínky pro pohodový start má díky výdělkům z tenisu ideální. Podle Sportu si vydělala 5,2 milionu dolarů. Byť zhruba polovinu této sumy spolkly daně a výdaje spojené s cestováním, ubytováním i najmutím trenéra.

„Vůbec neuvažuji o tom, zda si mám koupit nějakou kabelku, nebo ne. Když se mi něco líbí, tak si to prostě koupím. Díky tenisu nejsem teď odkázaná na to, že bych hned musela jít do práce. Dokázala jsem vydělat peníze a bezhlavě jsem neutrácela. Takže mám díky tomu čas na rozhodnutí, co budu dělat dál," přiznala jednatřicetiletá tenistka.