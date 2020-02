Krejčíková si zahraje o titul. Vyzve Strýcovou?

Česká tenistka Barbora Krejčíková a Číňanka Čeng Saj-saj si zahrají v Dubaji o titul ve čtyřhře. Ve finále mohou narazit na jedničky Strýcovou a Sie Šu-wej. Nejvýše nasazený tenista antukového turnaje v Riu de Janeiro Rakušan Dominic Thiem potřeboval k postupu znovu tři sety, ale přes Španěla Jamuea Munara prošel do čtvrtfinále. Pokud zvítězí i dnes, vystřídá již v pondělním žebříčku na třetím místě zraněného Rogera Federera.

Krejčíková, jež většinou deblové soutěže hraje po boku Kateřiny Siniakové, absolvuje v Dubaji s Čeng Saj-saj druhý turnaj. Před třemi lety v Římě vypadly ve čtvrtfinále.

Nyní v Dubaji vítěznou sérii prodloužily proti Američankám Alison Riskeové a Desirae Krawczykové, které porazily dvakrát 6:2. Strýcová se Sie Šu-wej nastoupí vpodvečer proti kanadsko-čínskému páru Gabriela Dabrowská, Čang Šuaj.

Thiem půjde před Federera

Hvězdný Švýcar ve čtvrtek oznámil, že je po operaci kolena a vynechá několik turnajů včetně French Open. Hrát by měl znovu až na trávě. Protože neobhájí body hned na prvním turnaji v Dubaji, Thiem se před něj dostane buď již nyní, nebo v dalším vydání žebříčku 2. března.

Thiem, finalista Australian Open, udolal Munara 6:7, 6:4 a 6:4. Hráli dvě a tři čtvrtě hodiny a unavený Španěl v posledním gamu neudržel servis. "Nehrál jsem nejlíp, ale stačilo to. Počítá se vítězství," komentoval nečekané drama Thiem.

O semifinále se utká s Italem Gianlucou Magerem. Bez ohledu na výsledek se šestadvacetiletý Rakušan brzy ocitne v pořadí ATP nejvýše v kariéře.

Největší favorit Daniil Medveděv začal halový turnaj v Marseille mizerně a naštval svého kouče natolik, že ten z hlediště odešel. Až když Gilles Cervara opustil svůj box, ruský tenista zápas s Jannikem Sinnerem otočil a postoupil do čtvrtfinále.

Medveděv naštval kouče, vyhrál až po jeho odchodu

Pátý hráč žebříčku Medveděv prohrál první set s osmnáctiletým Italem 1:6. V tu chvíli jeho trenérovi došla trpělivost. "Když jsem viděl Daniila s takovým přístupem, jak fňuká nad každým ztraceným bodem, otravovalo mě to," řekl Cervara francouzskému listu L'Équipe.

Proto se rozhodl pro nečekaný krok. "Řekl jsem si: 'Někdo musí zareagovat. Buď on, nebo já.' A byl jsem to já. Takové chování jsem nechtěl podporovat," popsal Medveděvův trenér. Věřil, že to bude pro jeho svěřence impulz.

"Někdy přijdou věci, které nejsou v souladu s jeho úrovní a věkem. Tajně jsem doufal, že ho to přiměje k reakci. Už jsem nechtěl čekat, tak jsem vstal a šel pryč," dodal Cervara.

Medveděv prožil loni životní sezonu, vyhrál čtyři turnaje včetně dvou Masters a v září na US Open sehrál skvělou bitvu s Rafaelem Nadalem. V Marseille ho přiměl k činům až koučův odchod. Další dva sety získal jasně 6:1, 6:2.

Pro trenérovo jednání měl po zápase pochopení. "K tomu mému chování na kurtu... Oukej. Měl pravdu," uvedl čtyřiadvacetiletý rodák z Moskvy. "Zároveň se mi vrátila pozitivní energie. Protože pak už jsem neřekl ani slovo," dodal.

RIO DE JANEIRO (antuka, dotace 1 915 485 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Thiem (1-Rak.) - Munar (Šp.) 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 Čorič (5-Chorv.) - Wild (Braz.) 6:3, 1:6, 7:6 (7:5). Čtyřhra - čtvrtfinále: Kubot, Melo (2-Pol./Braz.) - Jebavý, Zelenay (ČR/SR) 6:4, 6:2.

MARSEILLE (tvrdý povrch, dotace 769 670 eur): Dvouhra - 2. kolo: Gerasimov (Běl.) - Goffin (3-Belg.) 6:4, 7:6 (7:5)

DELRAY BEACH v USA (tvrdý povrch, dotace 673 655 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Raonic (2-Kan.) - Stebe (Něm.) 7:5, 6:3 Johnson - Sock (oba USA) 6:4, 5:7, 6:1