Grandslamový vítěz začal s tréninkem, i když mu hrozí další operace

Andyho Murrayho trápí kyčel dál. Loni už kvůli ní měl dokonce myšlenky, že bude muset s tenisem přestat. Po Australian Open se ale podrobil operaci a už v červnu se objevil na kurtech. Na trávě si zahrál čtyřhru s Felicianem Lópezem a celý turnaj vyhráli. Vypadalo to, že Murray už zase bude moci bez problémů hrát.

Trojnásobný grandslamový vítěz se vrátil i ke dvouhře a na podzim pak ovládl turnaj v Antverpách. Jenže při Davis Cupu ho v oblasti kyčle opět začalo bolet. Vynechal letošní Australian Open a následně se odhlásil i z dalších turnajů. Myslel si, že by si mohl opět zahrát zase na trávě, avšak teď přišel s tím, že možná bude muset na další operaci.

Andy Murray facing further surgery on hip https://t.co/QgcW0UqQgU pic.twitter.com/rY8hcwy7Sn — SportsGridUK (@Sportsgriduk) February 26, 2020

„Mám v oblasti kyčle kostní výrůstek, který způsobuje bolest,“ uvedl Murray na webu The Guardian. „Nemůžou ho odstranit, dokud roste. To může trvat až šestnáct měsíců po operaci, takže musím ještě počkat. Za měsíc budu vědět, jestli s ním budu moci hrát,“ vysvětlovala bývalá světová jednička dál.

Murray tedy bude muset čekat, jak to dopadne. Pokud by mu museli výrůstek odstranit, zaleželo by jak. Kdyby to bylo artroskopicky, rekonvalescence by nebyla tak dlouhá, kdyby ale musel na větší zákrok, přišel by i o travnatou část sezony. „Snad si to nějak sedne a zvládnu s tím hrát. Teď jsem pomalu začal s tréninkem, tak třeba se objevím už na turnaji v Miami,“ dodal sto třicátý hráč světa.