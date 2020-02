Kvitová - Džabúrová 7:6, 7:6 Bravo! Kvitová pomstila Plíškovovu a zahraje si o finále. Strýcová bude bojovat o titul

Co nezvládla o kolo dříve Karolína Plíšková, podařilo se Petře Kvitové, která ve čtvrtfinále turnaje v Dauhá porazila přemožitelku své krajanky Ons Ďžabúrovou z Tuniska po těsně bitvě dvakrát 7:6. Barbora Strýcová si na stejném turnaji zahraje ve čtyřhře o titul. V semifinále se Sie Šu-wej zdolaly český pár Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková 6:4, 4:6, 12:10.

Petra Kvitová jde do boje o semifinále.

Osmá nasazená Kvitová do zápasu proti přemožitelce světové trojky Karolíny Plíškové vstoupila skvěle a ujala se vedení 4:1. Jenže Džabúrová srovnala a česká tenistka musela o zisku první sady rozhodnout v tie-breaku. Ve druhém setu vítězka turnaje z roku 2018 naopak prohrávala 1:3, v bouřlivé atmosféře ale dokázala skóre otočit. Připsala si tak jubilejní 300. výhru na tvrdém povrchu na okruhu WTA.

Další soupeřkou Kvitové bude vítězka zápasu mezi světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou a Garbině Muguruzaovou ze Španělska. S Muguruzaovou má česká tenistka bilanci čtyř výher a jediné prohry, s Australankou Bartyovou má vyrovnanou bilanci 4-4 a naposledy s ní prohrála ve čtvrtfinále letošního Australian Open.

Strýcová a Sie Šu-wej ve finále nastoupí proti kanadsko-lotyšskému páru Gabriela Dabrowská, Jelena Ostapenková, který v Dauhá triumfoval předloni. V probíhající sezoně si o titul zahrají už počtvrté, naposledy uspěly minulý týden v Dubaji a před tím ještě v Brisbane.

Celkově česko-tchajwanský pár čeká desáté společné finále, zatím získaly sedm titulů. Třiatřicetiletá Strýcová má v dosavadním průběhu kariéry na kontě 29 titulů, včetně loňského vítězství ve Wimbledonu.

Zverev senzačně padl

Španěl Rafael Nadal potvrdil v Acapulcu roli nasazené jedinčky, když ve druhém kole dvouhry vyhrál nad Srbem Miomirem Kecmanovičem 2:0 na sety. Senzačně naopak vypadl Němec Alexander Zverev. Turnajovou dvojku poslal ze hry Američan Tommy Paul rovněž ve dvou setech.

V bitvě s Kecmanovičem neměl Nadal žádný nejmenší problém. První sadu ovládl poměrem 6:2, druhý set byl vyrovnanější, ale i zde byl nakonec po výsledku 7:5 Nadal úspěšnější a mohl slavit.

Němec Zverev naopak podlehl Paulovi z USA po setech 3:6 a 4:6. Vypadla i turnajová čtyřka - Kanaďan Auger-Aliassime i osmý nasazený hráč - Srb Lajovič.

Djokovič válí dál

První hráč světa Novak Djokovič ve čtvrtfinále turnaje v Dubaji porazil dvakrát 6:2 Karena Chačanova z Ruska a vyhrál i šestnáctý zápas v letošním roce. O postup do finále si srbský tenista zahraje s Francouzem Gaëlem Monfilsem.

Djokovič nedal Chačanovovi šanci a už jen jedno vítězství ho dělí od vyrovnání jeho druhého nejlepšího vstupu do sezony, kterým je 17 vítězství z roku 2013. Maximem sedmnáctinásobného grandslamového vítěze je série 41 vítězství za sebou z roku 2011, kdy jeho neporazitelnost ukončil v semifinále Roland Garros Švýcar Roger Federer.

"Nevím, jestli předvádím nejlepší tenis v kariéře, to by bylo odvážné tvrzení," řekl Djokovič. "Ale hraju dobře a cítím se dobře. Sedí mi podmínky, i když za větru není snadné podávat a dostat se do rytmu. Myslím, že jsem odehrál velmi solidní zápas," přidal.

Čtyřnásobný vítěz dubajského turnaje Djokovič úspěšnou sérii odstartoval na premiérovém ATP Cupu, který se srbským týmem ovládl. Dvaatřicetiletý tenista poté poosmé v kariéře zvítězil na úvodním grandslamu sezony Australian Open.

ACAPULCO (tvrdý povrch): Muži (dotace 2 000 845 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Nadal (1-Šp.) - Kecmanovič (Srb.) 6:2, 7:5 Paul (USA) - A. Zverev (2-Něm.) 6:3, 6:4 Wawrinka (3-Švýc.) - Martínez (Šp.) 6:4, 6:4 Edmund (Brit.) - Auger-Aliassime (4-Kan.) 6:4, 6:4 Isner (5-USA) - Giron (USA) 6:3, 7:6 (7:4) Dimitrov (7-Bulh.) - Mannarino (Fr.) 6:7 (8:10), 6:2, 7:6 (7:2) Kwon Sun-u (Korea) - Lajovič (8-Srb.) 7:6 (7:2), 6:0 Fritz (USA) - Humbert (Fr.) 6:4, 6:1. Ženy (dotace 275 000 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Ču Lin (6-Čína) - Boulterová (Brit.) 7:6 (7:2), 7:5 Watsonová (7-Brit.) - Bondarenková (Ukr.) 7:6 (7:2), 6:2 Fernandezová (Kan.) - Hibinová (8-Jap.) 6:3, 6:0 Zidanšeková - Juvanová (obě Slovin.) 6:2, 6:2 Potapovová (Rus.) - Mariaová (Něm.) 6:3, 6:3 Wang Si-jü (Čína) - Erraniová (It.) 7:5, 6:7 (3:7), 6:1 Zarazuaová (Mex.) - Volynetsová (USA) 4:6, 7:5, 6:0 McHaleová - Dolehideová (obě USA) 5:7, 6:4, 6:3