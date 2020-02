Bojovnice, opravdová šampionka, ikona. Kvitová a další tenisové hvězdy ocenily Šarapovovou

Maria Šarapovová se rozhodla z tenisu odejít. Pětinásobná grandslamová vítězka se po trestu za doping nedokázala vrátit do vrcholné formy a k tomu ji trápilo bolavé rameno. Bývalá světová jednička nebyla příliš oblíbená, a tak jejího odchodu litovali hlavně fanoušci. Našli se ale i tenisté a tenistky, kteří Rusku ocenili za to, co všechno dokázala.

„Gratuluji ti k hvězdné kariéře,“ napsala Monica Puigová na sociálních sítích. „Děkuji ti za vše, co jsi pro tenis udělala a také za to, že jsi tu pro mě byla v těžkých chvílích. Děkuji ti za to, že jsi pravou přítelkyní a skutečným příkladem toho, jaká má být šampionka. I když mi budeš chybět, těším se, až uvidím, co tě v další kapitole čeká. Snad jen to nejlepší, ty si to zasloužíš,“ dodala olympijská vítězka, která byla jednou z mála hráček, které se v dopingové kauze Šarapovové zastaly.

Thanks for being such a great friend and a true example of what a champion really is. While I’ll miss seeing you around the courts, I can’t wait to see what life has in store for your next chapter! I wish you nothing but the best. You deserve it! ❤️ @MariaSharapova pic.twitter.com/SNNLGTf40L — Monica Puig (@MonicaAce93) February 26, 2020

Šarapovová jí byla oporou, když Puigové rodné Portoriko poničil hurikán. Šarapovová tehdy přispěla finančně, když se na nějakou dobu vzdala všech zisků ze svých cukrovinek značky Sugarpova a také se s Puigovou zapojila do přerozdělování humanitární pomoci a zúčastnila se několika charitativních akcí.

Další, kdo Šarapovovou ocenil, byla Petra Kvitová. Česká tenistka ji před lety dokázala porazit ve finále Wimbledonu a získala tam tehdy svůj první grandslamový titul. „Bylo mi potěšením být s tebou na kurtu. Když jsme spolu hrály, vždy to byly velké bitvy. Moc tě uznávám za tvou tvrdou práci a za to, jak jsi se nikdy nevzdala. Ve svém životě jsi toho už hodně dosáhla, takže vím, že tohle je jen nový začátek,“ napsala česká tenistka.

It was a pleasure to share the court with you @MariaSharapova



We always had great battles when we played and I have so much respect for your hard work and the way you always fight for everything.



You have achieved a lot in your life so far and I know this is just the start 🤗 pic.twitter.com/PLi1Od4Eru — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) February 26, 2020

S milými slovy přispěchal i Novak Djokovič. „Zaslouží si velký potlesk za to, co během kariéry dokázala. Je to velká bojovnice, která byla tenisu naprosto oddaná. Její obrovská vůle, hlavně v posledních letech, překonávat všechny překážky, je inspirací. Je to opravdová šampionka. Je mi líto, že musí končit kvůli zranění, ale měla famózní kariéru, na kterou může být hrdá,“ uvedla světová jednička.

Ke kariéře ruské krásky se vyjádřil i Stefanos Tsitsipas. „Když jsem byl malý, sledoval jsem její hru. Vzpomínám si, jak vyhrála Wimbledon. Měla úžasnou kariéru. Myslím, že proto na ni mnoho lidí žárlilo. Tenisu toho dala hodně,“ prohlásil talentovaný Řek, který minulou sezonu ovládl Turnaj mistrů. Chybět její odhodlání bude také americké teenagerce Amandě Anisimové, jejímu krajanovi Karenu Chačanovovi, Chorvatce Donně Vekičové, ale i antukovému králi Rafaelu Nadalovi, podle kterého odchází tenisová ikona.