Strach z koronaviru se šíří dál! Tenisový turnaj v Indian Wells se neuskuteční

Dnes měla být zahájena kvalifikace a od středy první kolo hlavní soutěže žen. O den později by vstoupili do podniku kategorie Masters muži. Vítězové dvouher by z celkové dotace 17 milionu dolarů dostávali prémii 1,36 milionu.

V loňském roce do areálu v Indian Wells přišlo rekordních 475 tisíc fanoušků. Diváci buď dostanou vstupné zpět, nebo lístky vymění za vstupenky na další rok.