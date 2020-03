Ruskou krásku brzdila zranění. Od tenisu si dá pauzu a bude se věnovat modelingu

Jako patnáctiletá oslnila, když vyhrála juniorský Wimbledon. Avšak pak její kariéru začala brzdit zranění a talentovaná Ruska začala být známější spíš jako modelka než tenistka. Teď se Sofya Žuková rozhodla, co bude dělat dál. „V posledních letech jsem měla několik vážných zranění, proto teď chci dát svému tělu přestávku od tenisu,“ oznámila dvacetiletá kráska.

Mluvilo se o ní jako o jednom z největších talentů a nebylo divu. Když jí bylo čtrnáct ovládla jako kvalifikantka turnaj ITF v Šymkentu. O rok později pak Sofya Žujková oslnila ve Wimbledonu, kde vyhrála juniorský grandslam. V roce 2016 pak po dalším vyhraném turnaji ITF obdržela divokou kartu na turnaj v Miami, kde si odbyla premiéru na okruhu WTA.

Tam sice vypadla hned v úvodním kole, avšak brzy na to si spravila chuť na dalším turnaji ITF, kde se dostala až do finále. V průběhu sezony pak přidala další dva tituly ITF. Další rok si pak poprvé zahrála na grandslamu. Na US Open se probojovala z kvalifikace, avšak její další cestu zastavila v prvním kole Julia Putincevová.

Na okruhu ITF ale sbírala tituly dál. V roce 2018 se pak začala více prosazovat i na okruhu WTA. Na turnaji v Newport Beach se z kvalifikace dostala až do finále, ve kterém však nestačila na Američanku Danielle Collinsovou. Během sezony si pak připsala řadu cenných vítězství nad hráčkami z elitní stovky, stále častěji ji ale také trápila zranění.

Loni odehrála jen část sezony, naposledy se na kurtech představila ve Wimbledonu, kde však nepřešla přes úvodní kolo kvalifikace. Od té doby byla spíš známější jako modelka. Teď se bývalá sto šestnáctá hráčka světa rozhodla pro změnu. „V posledních letech jsem měla několik vážných zraněných, proto teď chci dát svému tělu na několik let přestávku od tenisu,“ uvedla na webu tenniswordusa.org ruská kráska.

„Možná se za pár let vrátím,“ dodala s tím, že teď se bude věnovat modelingu. Fanoušci obdivovatelky Marie Šarapovové si tak budou muset počkat, zda za nějakou dobu Žuková nezmění názor a nepokusí se splnit svá tenisová přání. Zatím získala na okruhu ITF šest titulů, avšak vždy tvrdila, že by chtěla vyhrát co nejvíce grandslamů.