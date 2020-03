Kvitová burcuje fanoušky: Musíme držet pohromadě, virus porazíme!

Doma má dva grandslamové tituly, vyhrála dalších 25 turnajů, tenisem si vydělala téměř 32 milionů dolarů. Pobíhání mezi lajnami však pro Kvitovou už dávno není středem života. A tak ani rušení tenisových turnajů nemohlo čerstvě třicetiletou tenistku rozhodit.

"Je na čase opustit Indian Wells a vrátit se zpátky do Evropy. Byl to tady v Kalifornii opravdu neskutečný víkend. Ale jsem šťastná, když vidím, že zdraví a bezpečnost hráčů, organizátorů a fanoušků je na prvním místě. My jsme jen tenisté, naše práce není tak důležitá jako těch, co bojují s nákazou v první linii. Zase budeme hrát, takže prosím, zůstaňte v klidu a starejte se jeden druhého. To je správná cesta, jak virus zvládnout. Pak se brzy vrátíme," psala na sociálních sítích česká superstar.

Mezinárodní tenisová federace prozatím přerušila všechny soutěže do 20. dubna. "WTA spolupracuje s hráčkami a organizátory turnajů a další rozhodnutí padne před začátkem antukové evropské série," uvedla v prohlášení WTA. Podle posledních informací je však velmi pravděpodobné, že se neodehraje ani pražský turnaj ve Stromovce, který měl začít 27. dubna.

Nejistý zůstává i osud grandslamových turnajů French Open (začíná 24.5.) a Wimbledonu (29.6.). Ve hře je jak zrušení obou podniků, tak jejich odehrání bez fanoušků.