Přijde mi to absurdní, stěžovala si Krejčíková ministrovi zahraničí kvůli podmínkám karantény

Česká tenistka Barbora Krejčíková se kvůli zrušeným turnajům vrátila v sobotu z Ameriky. Na sociální síti Twitter si ministrovi zahraničí Tomáši Petříčkovi postěžovala na nařízení týkající se povinné karantény osob vracejících se z rizikových oblastí zasažených koronavirem. České hráčce vadí výjimka, která platí pro cestující, kteří na letištích v rizikových oblastech pouze přestupují, podle ní by karanténa měla platit i pro ně.

„Dobrý den, vracím se z Ameriky, která není riziková, letecky přes Mnichov a Vídeň. Chráním se respirátorem," uvedla wimbledonská šampionka v deblu. „Přijde mi absurdní, že cestující, co se mnou letěli stejný let z Ameriky, ale letěli z Mnichova do Prahy, tak na ty se čtrnáctidenní povinná karanténa nevztahuje," postěžovala si Krejčíková ministrovi zahraničí Tomáši Petříčkovi.

Čtyřiadvacetileté tenistce se výjimka nelíbí a myslí si, že cestující, kteří se pohybují po letištích v rizikových zemích, by po návratu do Česka měli nastoupit do povinné karantény. Podle Krejčíkové je riziko nákazy v letištních budovách mnohem pravděpodobnější než venku.

Petříček české hráčce brzy odpověděl, a navíc jí nabídl, že jí osobně zavolá a nařízení vysvětlí. „Zdravím Vás, výjimku pro tranzit udělilo ministerstvo vnitra vzhledem k tomu, že riziko nákazy je výrazně menší, než když lidé v takové zemi pobývají a my nemáme možnost zjistit, jak dlouho. Vy přejíždíte do Vídně "po zemi"? Vysvětlím telefonicky, pošlete mi číslo na FB, zavolám," napsal místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Petříček.