Těžké ztráty pro české hvězdy. O co přijdou Kvitová a spol. kvůli zrušeným turnajům?

Těžké časy pokračují a restrikce v boji s pandemií koronaviru doléhají i na sport, tenis nevyjímaje. Hráčky a hráči si tak po rozhodnutí WTA a ATP musí na další turnaje počkat minimálně do 7. června. A možná i mnohem déle... Zrušeny či odloženy totiž byly další podniky, na kterých měly Kvitová a spol. obhajovat celou řadu zajímavých výsledků.

Dva tituly, jedno grandslamové finále, několik účastí v boji o titul... To jsou jen namátkou výsledky českých tenistek, kterých dosáhly v minulém roce v letos zrušeném období, a jež nyní měly v následujících týdnech obhajovat. O body Kvitová a spol. nepřijdou, žebříčky byly prozatím zmrazeny. Přesto stojí za to si připomenout, čeho české hráčky na zrušených turnajích dosáhly.

KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ

největší úspěch: vyhraný turnaj v Římě

Česká jednička Karolína Plíšková prozatím může zapomenout na obhajobu bodů za čtvrtfinále v Indian Wells, ale především finálovou účast v Miami, kde v boji o titul podlehla až Ashleigh Bartyové. Ztráta antukových podniků ve Stuttgartu a Madridu, kde dohromady vyhrála jeden zápas, ji na druhou stranu tolik mrzet nemusí.

Nejvíce tak světovou trojku zabolí zrušený turnaj v Římě v těžce zkoušené Itálii, kde Plíšková překvapivě celý podnik vyhrála. Antukovou sezonu pak zakončila na Roland Garros, kde se poroučela už ve třetím kole.

Karolína Plíšková.

Twitter

PETRA KVITOVÁ

největší úspěch: vyhraný turnaj ve Stuttgartu

Dvojnásobná wimbledonská šampionka na Sunchine Double (Indian Wells a Miami) zaznamenala jedno čtvrtfinále na floridském klání, oproti Plíškové však zazářila ve Stuttgartu, kde celý podnik vyhrála a spokojená mohla odjíždět i s čtvrtfinálovou účastí z Madridu. V Římě naopak vzdala zápas druhého kola se Sakkariovou, na French Open pak kvůli zranění nestartovala.

Petra Kvitová v Dauhá.

Ibraheem Al Omari, Reuters

PROHLÁŠENÍ WTA A ATP "Po pečlivém zvážení situace a kvůli pokračují pandemii koronaviru se vedení ATP a WTA rozhodlo, že veškeré turnaje, které byly naplánovány do 7. června, nebudou ve svém původním termínu uskutečněny. To zahrnuje společné podniky v Madridu, Římě, pro tenistky pak ve Štrasburku a Rabatu, v případě mužů jde o turnaje v Mnichově, Estorilu, Ženevě a Lyonu.

MARKÉTA VONDROUŠOVÁ

největší úspěch: finále French Open

Životní tenisové období zahájila Markéta Vondroušová čtvrtfinálovou účastí v Indian Wells a Miami, aby si následně zahrála o titul na antuce v Istanbulu. Další účast mezi posledními osmi přidala v Římě, ale hlavní šlágr přišel na French Open. Senzační tažení v té době devatenáctileté hvězdičky zastavila až ve finále Ashleigh Bartyová. A tím sezona pro sokolovskou rodačku prakticky skončila. Už se zdravotními problémy odehrála turnaj v Eastbourne a Wimbledonu, následně podstoupila operaci zraněného zápěstí.

Markéta Vondroušová si zahrála finále grandslamu.

Twitter

KAROLÍNA MUCHOVÁ

největší úspěch: finále J&T Banka Prague Open

Pražský turnaj ve Stromovce a finálová bitva o titul se Švýcarkou Teichmannovou. To je hlavní headline tohoto období pro olomouckou rodačku Karolínu Muchovou. Česká naděje se podobně jako Vondroušová v té době teprve drápala z druhé světové stovky mezi elitu. V Miami se přes kvalifikaci probila do druhého kola, stejně daleko došla v mexickém Monterrey i na grandslamovém French Open. TOP moment dvaadvacetileté tenistky přišel až ve Wimbledonu, kde přes Karolínu Plíškovou došla do senzačního čtvrtfinále.

Vítězné gesto Karolíny Muchové

WTA

BARBORA STRÝCOVÁ

největší úspěch: semifinále J&T Banka Prague Open a v Istanbulu

Ještě než zažila svůj životní turnaj ve Wimbledonu, zahrála si Barbora Strýcová semifinále turnaje v Praze a v Istanbulu. Zatímco ve Stromovce ukončila její cestu pozdější vítězka Jil Teichmannová, v Turecku pak Markéta Vondroušová. Na zbylých podnicích se plzeňské rodačce nedařilo, dál než do druhého kola v Indian Wells se nedostala.

Barbora Strýcová v akci

Twitter

MARIE BOUZKOVÁ

největší úspěch: 1. kolo French Open

Z tenisového podpalubí se přes kvalifikace a turnaje ITF začala drápat na výsluní v této době málo známá Marie Bouzková. Právě na jednom z nižších podniků v Mexiku si zahrála o titul, na French Open si přes kvalifikaci zajistila účast v prvním kole, kde trápila pozdější vítězku US Open Biancu Andreescuovou.

Marie Bouzková slaví vítězný míč

KATEŘINA SINIAKOVÁ

největší úspěch: 4. kolo French Open

Z pohledu singlových úspěchů v mizerné sezoně Kateřiny Siniakové vyčnívá jen čtvrtfinálová účast J&T Banka Prague Open a osmifinále French Open, kde hradecká rodačka vyřadila ve třetím kole v té době úřadující světovou jedničku Naomi Ósakaovou. Kromě účasti v semifinále turnaje nižší úrovně v Norimberku se na žádném turnaji nedostala dál než do druhého kola.

Kateřina Siniaková

Vlastimil Vacek, Právo

KRISTÝNA PLÍŠKOVÁ

největší úspěch: 2. kolo v Indian Wells

Kvalifikace na velké turnaje či menší podniky International sehrála v tomto období Kristýna Plíšková. Jejím vrcholem byla účast ve druhém kole v Indian Wells, stejně daleko došla na klání v Madridu.