Paříž až na podzim? Nešťastné. Z kalendáře by neměl být guláš, tvrdí daviscupový hrdina

Co jste říkal tomu, když se po Davis Cupu rušil jeden turnaj za druhým?

Pro mě to byla nešťastná zpráva. Hrál jsem výborně a všechno vyvrcholilo v Bratislavě. Byl jsem na vlně... Bohužel, vyšší moc zastavila dění ve světě a my prostě musíme počkat, až všechno odezní a vrátíme se do nějakého normálního života. S tím nic nenadělám. Spousta lidí to má daleko daleko těžší.

Dá se současný stav přirovnat k něčemu, co jste už zažil?

Já jsem to nazval, že je to takový test, co bude po kariéře, ale to asi není úplně výstižné, protože i když jste zraněný, nebo už nehrajete, tak se můžete volně pohybovat, což teď nejde. Je ale důležité, abychom tyto dny trávili doma a tu zákeřnou nemoc dokázali přemoct.

Turnaje jsou zrušené až do června, nebude se konat ani olympiáda, jak se s takovým výhledem připravujete na zbytek sezony?

Ty možnosti jsou omezené. Hraní je problém, nikam do uzavřených prostor nemůžete. Snažím se aspoň dvakrát týdně něco málo dělat... Člověk to musí brát i tak, že si může trochu odpočinout po úvodní fázi sezony, která byla hodně náročná. Cestování, přeletů a zápasů bylo fakt hodně. I psychické vypětí bylo enormní. Do doby, než se začne zase hrát, je ještě spousta času. Ale udržovat se musím, abych nevypadl úplně z rytmu.

Český tenista Jiří Vesleý v akci při daviscupovém utkání proti Slovensku.

Václav Šálek, ČTK

Antuková sezona je ale pro tento rok odepsaná. Kdo ví, jak to bude s turnaji na trávě...

O to víc to zamrzí, že člověk vlastně měl před tou nejoblíbenější částí sezony. Vypadá to, že je to pryč, ale je to stejné pro všechny hráče.

Pořadatelé French Open nicméně oznámili, že chtějí hrát v Paříži místo května a června na přelomu září a října, což mezi některými tenisty vyvolalo dost silný odpor. Co váš názor?

Když má člověk vybrat mezi tím hrát grandslam v jiném čase, nebo ho úplně zrušit, tak jsem samozřejmě pro první variantu. Na druhou stranu jen oznámit změnu termínu v době, kdy je celý svět v šoku, s nikým se moc neporadit a neprodiskutovat kalendář, tak to je hodně nešťastná věc. V tom termínu už by navíc na antuce nikdo nehrál. Kdyby si teď každý volil termín podle toho, jak se mu to hodí, tak z toho vznikne guláš. Chyběl by systém a jakákoli návaznost. Lidé, kteří o tom rozhodují, by měli vytvořit nouzový kalendář a hlavně všechny změny oznamovat společně.

Na podzim se tradičně konají turnaje v Asii, odkud se epidemie koronaviru rozšířila do celého světa. Bude se hráčům chtít tam hrát?

Možná to v tu dobu bude bezpečnější než v Evropě. Obávám se, že Amerika se v příštích týdnech ocitne v podobné situaci, kdežto v Asii už je to, zdá se, na ústupu. Podle mě ale ještě dost dlouhou dobu řada států nebude v takové kondici, aby otevřela hranice a umožnila cestování, což spoustě hráčů naruší program. ATP ani WTA ale podle mě nezačnou s turnaji, pokud by všichni hráči nemohli cestovat.

I v Česku zazněly hlasy, že hranice nějakou dobu zůstanou zavřené.

Já to vnímal hlavně tak, že se po nás chce, abychom se chovali zodpovědně ve svém vlastním zájmu. Abychom tuhle situaci mohli vyřešit, tak lidé musí být v nějakém režimu, dokud se toho viru nezbavíme. Kdyby nastala nějaká druhá vlna, tak bude mít svět opravdu velký problém.

Český tým - (zleva) Vít Kopřiva, Lukáš Rosol, Jiří Veselý, kapitán Jaroslav Navrátil, Zdeněk Kolář a Jonáš Forejtek slaví postup na turnaj do Madridu.

Václav Šálek, ČTK

Začali jsme Davis Cupem, tak jím i skončeme. Jste optimista ohledně konání finálového turnaje v listopadu v Madridu?

Pevně doufám, že finále už ohrožené nebude, ale netroufám si dělat závěry. Pokud by se ale hrát nemělo, tak věřím, že se to jen přesune do dalšího roku. Toho bych se nebál, že by se všechno anulovalo a musela se hrát znovu kvalifikace.