České hvězdy pod palbou: Den, kdy Berdych, Plíšková a spol. naštvali svět

Začněme suverénně nejlepším českým tenistou poslední dekády Tomášem Berdychem. Vytáhlý rodák z Valašského Meziříčí uměl svou hrou deptat soupeře, sem tam ale pořádně namíchl i fanoušky. Jeho asi největší incident se odehrál v roce 2006 na turnaji v Madridu ve čtvrtfinále, kdy porazil tehdy dvacetiletou vycházející superstar Rafaela Nadala.

Domácí publikum pochopitelně svou naději po celý zápas zuřivě povzbuzovalo, a tak si ho vítěz po proměněném mečbolu patřičně vychutnal. Když šel sokovi podat k síti ruku, provokativně si přiložil ukazováček k ústům, aby utišil hlučné příznivce. Že byl český tenista následně zuřivě vypískán, není třeba dodávat.

RADEK ŠTĚPÁNEK

Čeští fanoušci ho milují a není divu. Radek Štěpánek zvlášť v zápasech Davisova poháru byl ochoten na kurtu doslova vypustit duši. Vítězství ho dostávala do transu, o to více ho bolely porážky. To bylo názorně vidět po pětihodinové daviscupové bitvě v roce 2012 proti Srbovi Janku Tipsarevičovi. Při závěrečném podání rukou totiž svému přemožiteli "nenápadně" ukázal prostředníček.

"Viděli jste tu fotku a jeho prst? Kdyby byl chlap, aspoň by se omluvil," zuřil po zápase Tipsarevič. "Jestli jsem měl prst v takové poloze, jak jsem měl, nebyl to určitě úmysl," reagoval karvinský rodák. Čeští tenisté nakonec celý ročník ovládli, Štěpánek se později Srbovi za incident omluvil.

Spor definitivně skončil při Štěpánkově rozlučce s kariérou v O2 Areně, kdy srbský tenista přijel gratulovat české legendě.

LUKÁŠ ROSOL

Lukáš Rosol dvakrát populární na světovém okruhu není. Dost nepřátel si mezi fanoušky udělal už v roce 2014 v prvním kole Wimbledonu, kdy v duelu s Rafaelem Nadalem zkoušel narušit Španělovo soustředění tím, že mu během střídání stran "omylem" shodil láhev s pitím. Pro rituály posedlou hvězdu nejde o maličkost, své pití si totiž vždy pečlivě rovná do předem připravených pozic.

Brněnský rodák svého soka dráždil k nepříčetnosti i o dva roky dříve, kdy ho na stejném turnaji senzačně vyřadil. Nadal si tehdy stěžoval na to, že Rosol na přijmu ťuká raketou o zem, aby narušil jeho soustředění. Španělská hvězda dokonce při střídání stran do českého soupeře vztekle strčila.

KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ

Psal se rok 2018, když Karolína Plíšková bojovala v Římě o postup do třetího kola s Řekyní Marií Sakkariovou. Vyhrocený duel spěl do dramatické koncovky ve třetím setu, když za stavu 5:5 a 40:40 zakončila výměnu vítěznou smečí česká tenistka. Hlavní rozhodčí Polka Marta Mrozinská však k šoku české tenistky zahlásila zjevně dobrý míč jako aut.

Zuřivé protesty české hvězdy nepomohly, rozhozená Plíšková zbytek utkání hladce ztratila. Po zápase už nervy neudržela. Polská sudí se podané ruky nedočkala, hlavně však musela čelit vzteku lounské rodačky, která raketou rozmlátila umpire, na kterém vyděšená rozhodčí seděla. Plíšková se pochopitelně nevyhnula pokutě, Polka se naopak ocitla na "černé listině" české hráčky a její zápasy tak v budoucnu již pískat nemůže.

BARBORA STRÝCOVÁ

Plzeňská slečna se toho nebojí. Emocemi nešetří, když se jí něco nelíbí, soupeřka to okamžitě pozná. Bára Strýcová nešla po celou svou bohatou kariéru pro ostřejší slůvko k sobě či soupeřkám daleko. A nejen k nim. Své si často vyslechnou i rozhodčí, jak se stalo například při extralize v roce 2017. Když byla po jednom ze slovních extempore v zápase s Karolínou Muchovou hlavní rozhodčí napomenuta za porušení řádu, o pár míčů později se po jedné z výměn k incidentu vrátila.

"Porušení řádu, vole. Spadla jsem," pustila se do sudí Strýcová. Temperamentní tenistka v minulosti nejednou vytočila i slavnou Venus Williamsovou či další hvězdy světového okruhu.

"Já zuřím pořád a jsou dny, kdy to nedokážu ovládnout a je to silnější než já. Jsme nevrlá a na kurtu nervózní. Už to ale dokážu rozpoznat, kdy to na mě jde. Snažím se to zastavit co nejdřív. Pro mě je hrozně důležité říkat si, že vlastně o nic nejde. Že je to jenom tenis, jenom zápas, to mi hrozně pomáhá," říkala před časem česká hvězda.