Životní chvíle české hvězdy: Co Šafářová prozradila o svém životě a co ji mrzí?

Byla pátou hráčkou světa, zahrála si o titul se Serenou Williamsovou na slavném French Open, je pětinásobnou vítězkou grandslamu ve čtyřhře, přesto ukončení veleúspěšné kariéry Lucie Šafářová nelituje.

A z paměti se nevytrácí ani tenisové veřejnosti. Čtyřnásobná fedcupová šampionka odpovídala na otázky reportérů z prestižního kanálu Tennis Channel. A témata to rozhodně nebyla jen tenisová...

O životě v karanténě a pomoci v rodině

"Moje rodina je v Brně a bydlí jen pět minut ode mě, hodně mi tak pomáhají i s dcerkou. Máme se opravdu dobře, Lea rychle roste a hlavně i mnohem lépe spí, takže se konečně dostáváme do pravidelnějšího rytmu. Jediné, co mi chybí, je návštěva kamarádek, které také mají miminka jako třeba Andrea Hlaváčková," připomněla Šafářová další úspěšnou českou tenistku minulosti.

O životním French Open 2015

„Jasně nejlepší dva týdny mého tenisového života. I když to tak zpočátku nevypadalo, protože jsem se necítila vůbec dobře a říkala jsem to i svému trenérovi. Ale bylo to něco nádherného, užívala jsem si to. Na finále se Serenou Williamsovou přijela i rodina a dalších asi třicet lidí z Česka, bylo to jako sen," vzpomíná na Roland Garros, kde došla ve dvouhře do finále a ve čtyřhře získala titul s Mattekovou-Sandsovou.

Finále French Open 2015 proti Sereně Williamsové

O osudové parťačce

Všech pět grandslamových titulů ve čtyřhře vybojovala Lucie Šafářová s americkou hvězdou Bethanií Mattekovou-Sandsovou a i toto téma tak nemohlo zůstat stranou. "Byly jsme každá úplně jiná, ale seděly jsme si. Bethanie je trošku megalomanská, vždycky měla na kurtu plno tašek, doma má velké auto, velký dům a asi největšího psa na světě. A já? Jsem pravý pak, psíka mám asi nejmenšího," říkala se smíchem česká legenda.