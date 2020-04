Bod, z kterého není návratu. Nadal promluvil o svých rituálech

Miliony fanoušků po celém světě ho milují, najde se ale i spousta těch, kteří španělského velikána Rafaela Nadala dvakrát nemusí. Jedním z důvodů jsou i poněkud zvláštní rituály, kterými je doslova posedlý. Konečně, mallorský rodák jim je předvádí před každou výměnou. A to zdaleka není vše.

Sáhnutí na nos, úprava vlasů za jedno ucho, znovu dotyk nosu, úprava vlasů za druhé ucho, povytažení spodního prádla... Přesně takový postup v mírných variacích nabízí divákům Rafael Nadal před každým svým servisem, zápas co zápas. A rozhodně nic nevynechá.

Pozornější fanoušci si jistě všimli i pečlivé úpravy jeho láhví na pití, které musí být pečlivě seřazeny a nastaveny tak, aby směřovaly etiketou, na stranu, kde antukový démon právě hraje. Jsou však i další postupy, které Rafa dodržuje a jenž zůstávají fanouškům skryty.

Rituály Rafaela Nadala

Aby dvanáctinásobný vítěz French Open dosáhl svého maximálního soustředění, pro které je veřejností i tenisovými odborníky obdivován, musí dodržovat přesně stanovený postup rituálů, které jsou praktikovány v daném a neměnném pořadí.

Ledová sprcha

Samotný Nadal se o nich vyjádřil ve své autobiografii. "Hlavní a poslední fáze přípravy na zápas začíná 45 minut před začátkem utkání. A tou je ledová sprcha. Je to bod zlomu, stav, z něhož už není návrat. Pod studenou vodou probouzím svou sílu a nabuzení," popisuje svůj postup Španěl.

Rafael Nadal během Laver Cupu

Vlastimil Vacek, Právo

"Přesně od tohoto momentu jsem jiný člověk, všechny smysly se mi zbystří. Psychologové o takovém stavu mluví v tom významu, že tělo ovládají čiré instinkty. Má mysl je zcela soustředěná na bitvu. K tomu poslouchám hudbu, která mě úplně oddělí od vnějších podnětů," pokračuje ve svém vyprávění legendární tenista.

Tím však příprava zdaleka nekončí. "Následně mi můj fyzioterapeut zabandážuje levou nohu, já si mezitím připravuji šest raket na zápas. Na každou dám černý obvaz, pak bílý. To vše dělám jakoby v transu. Pak se obleču, jdu do koupelny, namočím si vlasy, dám si čelenku. Přesně v tomto pořadí. Vše dělám pečlivě, pomalu. Čelenku využívám nejen proto, aby mi vlasy nepadaly do očí, ale i jako gesto před bojem, který mě čeká," pokračuje.

"Pak mi fyzioterapeut bandážuje prsty na levé ruce, kterou hraji. Následuje cvičení, musím aktivovat výbušnost. Takže skáču, dělám krátké sprinty, kroutím krkem, zápěstími, koleny. Většinou už v té době bývám často velmi nervózní, což se projevuje tím, že hodinu před zápasem jdu klidně šestkrát na záchod," přiznává devatenáctinásobný grandslamový vítěz.

A Rafovy pověstné ponožky? "Musí být vytaženy tak, aby byly úplně stejně vysoko nad úrovní tenisek. Na kurtu to ještě zkontroluju, pak si sundám bundu, otevřu jednu láhev vody, pak druhou. Z každé se musím napít. Pak je dám pod nohy do určených pozic. Není to z pověrčivosti, láhve řadím na stejná místa, ať vyhrávám či prohrávám," dodává Nadal.