Na dně se silami. Každý chtěl, abych jen vyhrávala, nešlo to vydržet, přiznává americká kometa

Jennifer Capriatiová, Martina Hingisová, ale třeba i Nicole Vaidišová... To jsou jména tenistek, které především v případě prvních dvou jmenovaných sice zanechaly v dějinách bílého sportu výraznou stopu, přesto se do historie mohly zapsat mnohem výraznějším písmem. Všechny měly jedno společné. Úspěchů začaly dosahovat již ve velmi mladém věku. O nástrahách příliš rychlého vzestupu vypráví i současná kometa Coco Gauffová.

Šestnáct let a tři měsíce byly Martině Hingisové, když ovládla Australian Open. V šestnácti se také stala nejmladší světovou jedničkou historie. Kromě toho vyhrála rodačka z Košic pět grandslamových titulů ve dvouhře, dalších třináct ve čtyřhře. To je jen krátký výčet z řady rekordů, které Švýcarka drží.

A Jennifer Capriatiová? Zázračné americké dítě si ve čtrnácti letech zahrálo semifinále French Open, v šestnácti ovládlo olympijské hry v Barceloně. I ona byla světovou jedničkou, třikrát ovládla grandslam. I ona, stejně jako Martina Hingisová, však propadla kromě jiného drogám. Obě to podle přesvědčení expertů mohly dotáhnout mnohem dál. Za vším stojí dle všeho příliš brzký úspěch, které obě hvězdy neunesly.

Coco Gauffová je považována za nejtalentovanější tenistku současnosti.

O tomto problému se rozpovídala i hvězda nastupující generace světového tenisu Coco Gauffová. Mladičká Američanka jako patnáctiletá došla při své vůbec první grandslamové účasti do čtvrtého kola Wimbledonu či letošního Australian Open, na svém kontě má třeba skalp Venus Williamsové či Naomi Ósakaové. A mediální tlak, který se na ní valí, je obrovský.

Slzy a deprese

"To nejhorší však přišlo před dvěma třemi lety. Ten humbuk, co se kolem mě začal dít, byl šílený. Každý čekal, že budu jen vyhrávat a to mě ničilo. Měla jsem deprese, přestala jsem mít radost z tenisu," přiznala pro americká média Gauffová.

Gauffová se po své letošní účasti ve 4. kole Australian Open dostala jako první patnáctiletá tenistka v posledních patnácti letech do elitní padesátky světového žebříčku. A právě rychlé triumfy jí v minulosti paradoxně působily velké problémy.

"Celý svůj život jsem byla při dosažení nějakého úspěchu nejmladší. A ten mediální tlak se pořád a pořád zvětšoval. A já to nezvládala, šlo to prostě příliš rychle. Bojovala jsem sama se sebou, přestala jsem si tenis užívat," přiznává rodačka z Atlanty.

Cori Gauffová.

„Největší krize přišla asi před rokem. Měla jsem deprese. Bylo to nejtěžší období mého života. Uvědomila jsem si, že jestli chci dál hrát tenis, musím hrát především pro sebe, ne pro lidi, co očekávají, že budu jen vyhrávat. Musela jsem zase najít radost ze hry," pokračuje Gauffová.

Nechybělo moc a Američanka dala tenisu definitivní sbohem. "Musela jsem si vybrat, jestli opravdu chci takhle pokračovat. Byla jsem zmatená, lidé ode mě očekávali věci, na které jsem nebyla připravená. Často jsem brečela. To všechno mě ale posílilo, vím, že musím hlavně zůstat sama sebou," říká šestnáctiletá slečna.

Gauffové příliš nepomohlo ani srovnávání se svými vzory Serenou a Venus Williamsovými. "Zdaleka nejsem na jejich úrovni. Není to fér, aby mě lidé srovnávali s takovými legendami. Samozřejmě, jednou bych chtěla být jako ony, ale k tomu je dlouhá cesta," uzavírá své vyprávění nová tenisová kometa.