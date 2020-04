Supertalenti tenisových kurtů, o kterých svět už nic neví

"Kdo z vás ho zná?" Tak by se dala s nadsázkou parafrázovat věta ze slavné české komedie "Vrchní, prchni!" Nebo vám něco říkají jména jako Todor Jeněv, Timothy Neilly, Robin Roshardt či Petru Luncanu? Pokud ano, pak klobouček dolů. To jsou totiž mladíci, kteří od roku 2000 vyhráli nejprestižnější juniorský podnik světa - slavný Orange Bowl. Všichni tito tenisté měli podle odborníků veliké předpoklady otevřít si brány do světa velkého tenisu dokořán. Realita však byla poněkud jiná.

Novak Djokovič či Rafael Nadal floridský podnik pro největší tenisové talenty světa nikdy nevyhráli. Přesto dohromady získali již 36 grandslamových titulů a zcela jistě ještě neskončili. Že ovládnout slavný Orange Bowl je opravdu jen příslibem možné úspěšné kariéry, potvrzuje zástup dalších hráčů, které tenisová historie pohltila bez většího povšimnutí.

Novak Djokovič slavný Orange Bowl nikdy nevyhrál

Mezi vítězi najdete kromě jediného Čecha Ivana Lendla (1977) velké postavy současného či nedávného světa bílého sportu jako jsou Roger Federer, Andy Roddick, Robin Söderling či Dominic Thiem. A pak také řadu těch, které si pamatuje jen opravdový tenisový nadšenec.

Začněme rokem 2000, kdy po naprosto dominantní jízdě ovládl turnaj Bulhar Todor Jeněv. Druhého Grigora Dimitrova byste v něm však hledali marně. Jeho maximem byla 252. příčka žebříčku, před šesti lety pak kariéru ukončil.

Dominic Thiem

Nejlepšímu bahamskému tenistovi současnosti patří pozice na konci osmé stovky žebříčku. Tuto bilanci mohl zlomit Timothy Neilly, který jako sedmnáctiletý ovládl Orange Bowl v roce 2004. Jeho největší úspěch mezi muži? Historie si 852. hráče světa pamatovat nebude.

Hvězdy až v posledních letech?

A ani vítězové následujících dvou ročníků Švýcar Robin Roshardt (2005) a Rumun Petru-Alexandru Luncanu (2006) nezanechali na světových kurtech velkou stopu. Krajan Rogera Federera byl nejlépe na 509. místě, jeho kolega to pak dotáhl na 286. příčku.

Do elitní stovky to z vítězů let 2009 a 2010 nedotáhli ani Francouz Mina (maximum 219. příčka), resp. Brit Morgan (649. příčka).

O poznání lépe se vede až šampionům z posledních deseti let. Slovinec Laslo Djere již byl 27. hráčem planety, krajan světové jedničky Novaka Djokoviče Miomir Kecmanovič, který vyhrál Orange Bowl hned dvakrát (2015, 2016), je už stabilním členem elitní padesátky. Americký zázračný mladík Frances Tiafoe byl už dokonce 29. tenistou žebříčku.

Jak se povede posledním třem šampionům z let 2017 až 2019 - Francouzi Hugo Gastonovi, Finu Otto Virtanenovi a Argentinci Thiago Augustínovi Tirantemu, ukáží následující roky.