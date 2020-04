Turnaje se můžou hrát bez fanoušků. Djokovič i Nadal jsou pro, co Kvitová?

Tenisové turnaje bez diváků? I o této variantě začínají uvažovat organizátoři některých z nich. Třeba pořadatelé US Open prohlásili, že pokud by zdravotničtí odborníci přišli s tímto návrhem, vzali by to v potaz. Jak se ale k tomu staví hráči? Zatímco Novak Djokovič s Rafaelem Nadalem by si na turnaji bez diváků zahráli, pro Petru Kvitovou je to nepředstavitelné.

Jak to bude s letošní sezonou, zatím stále není jisté. I když se hovoří, že by opět mohla pokračovat v průběhu léta, tenisté tomu příliš nevěří. Třeba Simona Halepová nedávno prohlásila, že si myslí, že její zbytek bude zrušen. Objevují se ale spekulace, že by se mohlo hrát i bez diváků.

Co by tomu ale říkali hráči? Názory grandslamových vítězů a vítězek se různí. „Nemyslím si, že by to bez fanoušků fungovalo. Atmosféra by byla úplně jiná. Jedním z důvodů, kvůli kterému hraji tenis, je ta neuvěřitelná vášeň, kterou s sebou fanoušci přinášejí,“ uvedla Halepová na webu canberratimes.com.

Rafael Nadal ‘Happy’ To Play Behind Closed Doors As He Awaits Tour Resumption - https://t.co/1EF4adnsJz pic.twitter.com/QtKJVgaOHU — UbiTennis (@UbiTennisEng) April 16, 2020

Souhlasí s ní i česká hvězda Petra Kvitová. „Ten nápad se mi moc nelíbí. Myslím, že fanoušci jsou pro tenis velice důležití. Na naše výkony mají obrovský vliv. Hrajeme i pro ně,“ vyjádřila se dvanáctá hráčka světa. Hrát bez fanoušků se nechce ani dalším. Stejný názor jako jejich kolegyně mají i Fabio Fognini a Grigor Dimitrov.

To Novak Djokovič a Rafael Nadal by prý bez diváků zvládli hrát. „Samozřejmě, že zdraví je hlavní. Pokud by však bylo možné hrát zase turnaje, i když bez diváků, tak bych byl rád,“ přiznal Nadal. „Hrát bez fanoušků? Záleží na spoustě okolností. Není to lehké rozhodnutí. Pokud by tomu ale tak bylo, byl bych připraven nastoupit,“ dodal Djokovič.