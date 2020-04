Kdy se bude hrát? Některé tenisové hvězdy se začínají přiklánět k černému scénáři

Bude se letos ještě hrát? Tenisová sezona je zatím přerušena do poloviny července, avšak ani pak není jisté, že se turnaje uskuteční. Spekuluje se, že by se mohlo hrát bez diváků, ale mnoho tenistů se začíná přiklánět k tomu, že v letošním roce už se na kurty nevrátí. „Pauza bude mnohem delší,“ shodují se hvězdní tenisté a tenistky.

I když by si letos ještě chtěli zahrát na nějakém turnaji, stále častěji se tenisté vyjadřují, že tahle sezona se už nejspíš nerozběhne. „Opravdu se už nemůžu dočkat, až se sezona obnoví a my budeme zase moci hrát, až opět ucítím ten tlak a veškerý adrenalin během soutěžení,“ uvedl Lucas Pouille na webu tennisworldusa.org.

„Avšak, jak to teď všude vypadá, nedokážu si představit, že se tenis bude hrát. Tenis je trochu odlišný od ostatních, každý týden hrajeme v jiné zemi, někdy na jiném kontinentu. Dokud nebudou moci tenisté volně cestovat, tak podle mě tenisový okruh nemůže pokračovat,“ vysvětlovat Francouz. „Bylo by nespravedlivé, kdyby třeba Američané nemohli dorazit na French Open a Francouzi zase na US Open. Tenisté jsou z různých koutů světa a bude ještě dlouho trvat, než to všude bude tak jako dřív,“ dodal osmapadesátý hráč světa.

Stejně to vidí i Simona Halepová. „Ten nejčernější scénář, na který myslím, je, že zbytek sezony bude zrušen,“ prohlásila vítězka French Open a Wimbledonu. „Jsem si jistá, že toto období zvládneme, když budeme poslouchat a zůstaneme doma. Ale v tuto chvíli to vypadá, že pauza bude mnohem delší, než se řeklo,“ doplnila rumunská hráčka.

Sezonu už odepsala i bývalá grandslamová vítězka a nynější trenérka Amélie Mauresmová. Podle ní se nebude hrát, dokud nebude vakcína na Covid-19. To, že by se letos ještě hrálo si pak neumí představit ani Fabio Fognini. „Jak by si nějaký ředitel turnaje nyní mohl vzít na svědomí zdraví hráčů, svých zaměstnanců a diváků?“ tázal se italský tenista.