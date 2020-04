Body, prachy, olympiáda? Do Asie mě asi nedostanou, říká italská hvězda, i když i doma má peklo

"Nevím, jestli se někdy vrátím do Asie. Neumím si to představit. Mrzí mě to, protože tam organizují skvělé turnaje, na kterých se vždy dá získat hodně bodů. Letos bych nejel ani na olympiádu do Tokia," uvedl pro deník Corriere della Sera s tím, že by měl obavy především o své nejbližší.

„Můj největší strach nepramení z toho, že se nakazím, ale že virus (pak) předám. Už nejsem sám, jsem manžel a otec," pokračoval.

Po vypuknutí nákazy se podobně vyjádřil i Američan Tennys Sandgren, který prohlásil, že už nikdy nebude hrát v Číně, která tenistům v poslední době nabízela luxus.

Oba jsou teď paradoxně blíže k projevům pandemie ve svých zemích. V některých jejich částech je to dokonce koronavirové peklo...

Jedenáctý hráč světa Fognini se nachází v domácí italské karanténě s manželkou Flavií Pennettaovou. S grandslamovou šampionkou, která ukončila kariéru v roce 2015, mají dvě děti.

https://www.facebook.com/524791750914192/videos/667690367322122/

Právě rodina je hlavním důvodem na zvážením dalších kroků v kariéře, která se také hned tak nemusí rozjet. Fogninimu už tenis chybí. Myslí si ale, že pauza bude trvat déle než do 13. července, tedy aktuálního termínu pozastavení sezony.

Za pozitivum teď považuje Fognini to, že může trávit více času právě s rodinou. "První dny byly náročné. Pak jsme si ale vytvořili jakýsi režim," dodal dvaatřicetiletý matador a na sítě připojuje videa, kterak lze v těžké době i tenisově improvizovat.