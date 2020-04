Bude hrát stejně dlouho jako Federer, myslí si kondiční kouč o světové jedničce

Disponuje vynikající fyzickou kondicí. Tu obdivují i jeho soupeři. Srbský tenista Novak Djokovič by mohl na okruhu ATP být podle slov svého kondičního kouče Gebharda Phila-Gritsche ještě hodně dlouho. Třeba jako jeho velký rival, legendární Roger Federer, který letos oslaví už devětatřicátiny.

Djokovičův otec nedávno prohlásil, že se jeho syn a světová jednička stane jednou nejúspěšnějším tenistou všech dob. Podle jeho slov překoná rekordy fenomenálního Rogera Federera. Vyhraje nejen víc grandslamových titulů, ale i na tenisovém trůně bude déle. Možné to opravdu je.

Kondiční kouč Gebhard Phil-Gritsch, který srbského tenistu trénuje, totiž tvrdí, že jeho svěřenec bude hrát až do čtyřiceti. „Fyziologicky má Novak stále mladé tělo, takže bude schopen hrát minimálně stejně tak dlouho jako Federer,“ uvedl trenér na adresu dvaatřicetiletého hráče na webu tennisnet.com.

Djokovic: 17 GS + 34 MS 1000 + 5 World Tour Titles = 56

Federer: 20 GS + 28 MS 1000 + 6 World Tour Titles = 54

Nadal: 19 GS + 35 MS 1000 + 0 World Tour Titles = 54#djokovicgoat — Mark McKeown (@markmckeown) April 29, 2020

Vítěz sedmnácti grandslamových titulů měl podle svého kouče vždy výjimečnou fyzickou přípravu, díky níž je teď tak úspěšným tenistou. Navíc je i velice disciplinovaný a snaží se trénovat tak, aby předešel zraněním, a i ve čtyřiceti mu jeho tělo dovolilo hrát profesionálně tenis.

Tenisový šoumen by tak mohl být dalším hráčem, který by tak dlouho objížděl turnaje. Letos čtyřicátiny oslaví několikanásobná grandslamová vítězka Venus Williamsová, která o odchodu do důchodu zatím rozhodně neuvažuje. O rok mladší je její sestra Serena, která také stále tvrdí, že hodlá ve své kariéře ještě pokračovat. Na kurtech pak ještě můžeme vidět třeba osmatřicetiletého Feliciana Lópeze i jednačtyřicetiletého Iva Karloviče.