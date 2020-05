Kvitová netají báječné pocity. A znovu představila svoji lásku

Na kurtech zase zkouší nabírat jistotu, i když s motivací to bez reálné vyhlídky na velké turnaje je asi horší. Tenistka Petra Kvitová se pustila do přípravy, na sítích se vyznala ze své tradiční lásky - ke Slavii, což doprovodila patřičným snímkem. A také na negativech se během pandemie snaží hledat hlavně to lepší. Pokud to jde.