Miliony pro tenisty už jsou na cestě! Sbírka překonala očekávání

Počítali s částkou kolem čtyř milionů, ale mezinárodní tenisové organizace daly nakonec do fondu solidarity pro hráče a hráčky z nižších pater žebříčků, kteří se kvůli koronavirové pandemii mohou dostat do existenčních problémů, dohromady více než šest milionů dolarů. Do akce vzniklé z iniciativy elitního tria Novaka Djokoviče, Rogera Federera a Rafaela Nadala se společně zapojili profesionální asociace mužů ATP, ženská WTA, mezinárodní federace ITF i pořadatelé všech čtyř grandslamových turnajů.

Peníze budou rozděleny rovným dílem mezi zhruba 800 tenistů a tenistek, hráče dvouhry i čtyřhry. Jejich vyplácení budou řídit ATP a WTA podle kritérií, která budou brát v úvahu žebříčkové postavení a dosavadní výdělky na turnajích. Přesné podmínky zatím nebyly zveřejněny.

Online petici o finanční výpomoc ve světovém žebříčku níže postaveným hráčům, jimž by pomohla přečkat období, kdy je tenisová sezona kvůli pandemii koronaviru přerušena, iniciovala Gruzínka Sofia Šapatavová (371. v žebříčku WTA).Výzvu následně podpořila většina hráčů z popředí žebříčku, našli se však i kritici.

Mezi nejznámější se zařadil Rakušan Dominic Thiem. Podle třetího hráče světového rankingu ATP na tom nikdo z nich není tak špatně, aby bojoval o přežití nebo hladověl. Jeho slova ale vyvolala velkou nevoli u řady jeho kolegů, mezi jinými mu vyčetl nedostatek empatie i australský bouřlivák Nick Kyrgios.

Tenisová sezona byla stejně jako naprostá většina sportovního dění přerušena v březnu a momentálně je turnajový program zrušený nejméně do 13. července. Koronavirové pandemii padl za oběť mimo jiné i Wimbledon, který byl pro letošek zrušen. Pořadatelé Roland Garros přeložili pařížský antukový grandslam na podzimní termín, letošní ročník US Open by se zase z New Yorku, který těžce zasáhla pandemie koronaviru, mohl přestěhovat do Indian Wells.

Například devatenáctinásobný grandslamový šampion Rafael Nadal se ale domnívá, že letošní sezona je prakticky ztracena. „Podepsal bych se pod to, abychom se připravovali na rok 2021. Myslím si, že rok 2020 je praktiky ztracený. Doufám, že budeme moct příští rok znovu začít," řekla aktuální světová dvojka španělskému listu El País.