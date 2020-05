Bývalá světová jednička pálí ostrými: Ženský tenis? Neatraktivní zboží

Ani nit suchou na Kvitové a spol. nenechal Safin v live-chatu na Instagramu se svým krajanem a rovněž bývalým elitním tenistou Michailem Južným. „Ženský tenis se prodává mnohem hůř, mužský jasně dominuje. Mnoho lidí si to neuvědomuje, ale tenis v ženském podání by byl bez hvězd typu Marie Šarapovové, Anny Kurnikovové či Sereny Williamsové prakticky neprodejný produkt," argumentuje 40letý vítěz US Open z roku 2000 a Australian Open o pět let později.

Južnyj, někdejší světová osmička, s ním souhlasí: „Pohybuji se v tenisovém prostředí řadu let, a kdybyste se mě zeptali, jak vypadá Top-10 žebříčku WTA, asi bych to nesvedl. Možná bych dal některá jména dohromady, ale určitě ne všechna ve správném pořadí."

Tenisová legenda Serena Williamsová.

Twitter

Federerův návrh podporuje

Nedávnou výzvu švýcarského fenoména Rogera Federera o alternativě spojení mužského a ženského tenisu Safin podporuje. „Proč ne? To není špatný nápad. Tímto způsobem by bylo možné vytvořit produkt, který by byl pro sponzory výhodnější, než když hrají muži a ženy odděleně a zlepšil budget pro společné turnaje," přemítá rodák z Moskvy, jehož o šest let mladší sestra Dinara to dotáhla v roce 2009 až na trůn WTA.

V protikladu s míněním obou ruských kritiků je ovšem finanční žebříček. Podle časopisu Forbes tvoří elitní desítku nejlépe vydělávajících sportovkyň světa včetně reklam a dalších sponzorských příjmů za loňský rok výhradně tenistky. Pořadí vévodí s 29,2 miliony dolarů Serena Williamsová z USA, nejlepší Češka Karolína Plíšková je s 6,3 milionu dolarů osmá. Dohromady si Top-10 tenistek podle Forbesu přišel v roce 2019 na 123,8 milionu dolarů.