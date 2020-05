Djokovič se po letech přiznal: Davis Cup jsem hrál v kocovině, ani jsem neviděl míček

Nejlepší tenista světa Novak Djokovič je znám přísnou disciplínou a umírněným přístupem k životu, a to od tréninku až po celkovou životosprávu. Proslul svým veganstvím, ale také třeba tím, že nepije alkohol. Vždy tomu ale tak nebylo, ostatně to sám přiznal v instagramovém live rozhovoru s Marií Šarapovovou.

Pro fanoušky srbské hvězdy to možná bude šok. Bělehradský rodák totiž prozradil, že dokonce v Davis Cupu nastoupil za svoji zem v těžké kocovině.

V roce 2011 cestoval po wimbledonském triumfu za svým národním týmem do Švédska, kde se dostal na kurt, aniž by pořádně věděl jak.

„Šlo o můj první wimbledonský triumf, stal jsem se světovou jedničkou, všechny mé sny se tím splnily," vzpomíná na situaci, kdy slavil po finále v All England Clubu proti Rafaelu Nadalovi.

Při oslavách se evidentně moc nešetřil. „Doslova jsem cestoval z Londýna rovnou na daviscupové čtvrtfinále do Švédska. Měl jsem kocovinu, chtěl jsem se jen dívat na kluky a myslel jsem, že není šance, abych nastoupil. Za Švédy nehrál Söderling, my vedli po prvním dnu 2:0. I když jsem nechtěl hrát žádný oficiální zápas, nakonec jsem, ani nevím jak, nastoupil do čtyřhry. Ani jsem pořádně neviděl na míček," práskl na sebe Djokovič.

Tehdy po boku zkušeného Nenada Zimonjiče prohrál s dvojicí Simon Aspelin, Robert Lindstedt, i přesto Srbsko postoupilo přes Švédy po výhře 4:1. V semifinále ale balkánský týmu už vypadl s Argentinou.