Odchod, deprese, nechutenství. Hvězdné tenistky neunesly tlak a po úspěchu přišel pád

Fanoušci si je spojují hlavně s jejich úspěchy, avšak málokdo ví, jakými úskalími si hvězdné tenistky během svých kariér prošly. Asi každý si vzpomene na loňskou raketu Biancu Andreescuovou. Kanadská hráčka vyhrála turnaje v Indian Wells a Torontu, ovládla US Open a v žebříčku se vyšplhala na čtvrté místo. Jenže vůbec tomu tak nemuselo být. Chtěla už totiž od tenisu odejít.

V roce 2017 jako šestnáctiletá o sobě dala poprvé pořádně vědět. Vyhrála několik turnajů ITF, z kvalifikace se probojovala do Wimbledonu a ve Washingtonu pak šokovala, když v osmifinále vyřadila Kristinu Mladenovicovou. Jenže pak se na několika turnajích nedostala ani přes úvodní kolo.

Bianca Andreescuová už chtěla tenisu nechat.

Twitter@TSN_Sports, Twitter

„Dostávalo se mi více pozornosti než obvykle. Myslela jsem si, že jsem se už ukázala a v tomhle směru budu pokračovat. Jenže vše se začalo kazit, byla jsem přehlcená a má hra se začala hroutit,“ líčila Andreescuová na webu behindtheracquet.com. „Tréninky mě nebavily,“ vysvětlovala tenistka, která se v roce 2018 začala propadat žebříčkem. „Hrála jsem nejhorší tenis a k tomu se přidalo zranění. Chtěla jsem to vzdát,“ přiznala.

To naštěstí neudělala. Podle svých slov si uvědomila, že by bylo dobré něco změnit. Začala zase makat, zlepšila výživu a svou mysl. „Kdo by tušil, že všechny ty trable povedou k tomu nejlepšímu, co se mi mohlo stát,“ dodala už jako hráčka elitní desítky, která svou krizi zvládla.

Další, kdo měl problémy, byla její krajanka Eugenie Bouchardová. Ta si v roce 2014 zahrála semifinále Australian Open a French Open, finále Wimbledonu a v žebříčku vyletěla na pátou pozici. Jenže další rok přišel pád, nedařilo se jí a odrazilo se to na jejím zdraví. „Cítila jsem velký tlak. Když jsem prohrála, brala jsem to jako katastrofu. Trpěla jsem poruchou příjmu potravy,“ prohlásila třistadvacátáosmá hráčka s tím, že nedokázala pořádně jíst, neboť se jí hned dělalo špatně.

Ashleigh Bartyová přerušila kariéru kvůli depresím.

Profimedia.cz

Depresemi si pak prošla třeba Ashleigh Bartyová, Monica Puigová a i největší talent současnosti – teprve šestnáctiletá Coco Gauffová. Úspěch v mládí působil psychické potíže i současné světové jedničce Bartyové. Australská tenistka v patnácti letech vyhrála juniorský Wimbledon a pomalu se začala prosazovat i mezi profesionálkami. Jenže fakt, že byla stále častěji středem pozornosti a že na ni byl vyvíjen větší tlak, nesnášela dobře.

„Mezi šestnáctým a osmnáctým rokem jsem bojovala se svým duševním zdravím,“ zavzpomínala Bartyová na dobu, kdy trpěla depresemi. Přerušila tedy kariéru a začala hrát kriket. „To, že jsem nechala tenisu, bylo pro mě strašně důležité, jen díky tomu jsem se z toho dostala a později s ním zase mohla začít,“ vysvětlovala loňská vítězka French Open.

Depresemi po vítězství na olympijských hrách v Riu de Janieru trpěla Monica Puigová. Usměvavá Portoričanka prý ztratila motivaci a začala hodně řešit, co si o ní myslí lidé. Místo setkání s rodinou a přáteli byla na sociálních sítích. Stačil jediný ošklivý vzkaz a potopilo ji to. Procházela temnotou a nedokázala se těšit z toho, že většina fanoušků ji podporovala, i když se jí nevedlo. Teď už se však Portoričanka dala zase dohromady, psychicky i fyzicky, a bude se po zranění lokte chtít opět ukázat v té formě, s níž v žebříčku vystoupala na sedmadvacáté místo.

Monica Puigová měla po úspěchu také trable.

Twitter@SI_Tennis, Twitter