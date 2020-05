Hrát US Open? To by byl zázrak, myslí si Hradecká

„Zatím je mezinárodní sezona stopnutá do půlky července, ale že by se začalo opravdu hrát, tak to moc nevidím," ošívá se šampionka z French Open 2011 a US Open 2013.

„Tenis má nevýhodu, že se v něm na turnajích potkáváme z celého světa. A bylo by hodně nefér, pokud by hráči nějaké země neměli umožněno cestovat a v tu chvíli by se obnovily turnaje. Musejí se zohlednit úplně všichni. Takže spíš budeme čekat, až se situace na celém světě nějak vrátí k normálu," říká Hradecká.

Roland Garros je reálnější, říká Hradecká

Začátek US Open je naplánován na 24. srpna, ale letní sraz nejlepších tenistů na betonu ve Flushing Meadows v New Yorku se jí nezdá moc reálný. „Byl by to zázrak, kdyby se hrálo," tuší Hradecká. „Možná o něco reálnější je Roland Garros." Odložený antukový grandslam má začít 20. září... Skeptici ale říkají, že tenisté budou rádi za začátek sezony 2021.

Když pořadatelé oznamovali rušení turnajů, byla česká hráčka zrovna v Americe. Do Evropy se dostala jedním z posledních běžných spojů. „Uvízli jsme ve Frankfurtu, kam potom naše vláda posílala pro lidi autobusy. My jsme si tam ještě půjčovali auto a dojeli do Prahy," popisovala. Následně absolvovala povinnou čtrnáctidenní domácí karanténu. „Pořád jsem jen sledovala zprávy, ale pak už jsem si řekla: Dost! Ta mediální masáž byla strašná."

Stříbrná olympijská medailistka z Londýna 2012 a členka oblíbeného páru H+H, který tvořila společně s Andreou Hlaváčkovou, nyní už druhým rokem hraje po boku Slovinky Andreji Klepacové. I když bude Hradecká příští týden slavit 35. narozeniny, na závěr kariéry nemyslí. A určitě nehodlá připustit, že by ji měl ukončit koronavirus.

„Žádný sportovec by nechtěl skončit takhle. Každý by si rád užil rozlučku, aby si mohl třeba říct: o.k. tohle bude můj poslední zápas. Uvidíme, jak bude současný stav dlouho trvat, ale já tomu nechávám volný průběh a nehrotím to."

Kondice především

Hradecká se proto v uplynulých týdnech zaměřila hlavně na kondici. Šlapala na kole, běhala, vyrazila do hor. A k tomu si cca obden byla zahrát, aby nevypadla z rytmu. Turnaje bez diváků jí však moc smysl nedávají.

„Lidi v televizi asi rádi uvidí nějaký aktuální sport. Ale nevím, jestli se turnajům vyplatí pořádat akce, aby je pokryly jen finance z televizních práv. Mít účetnictví v rovnováze je důležité. Další věc je, jak vůbec bude fungovat letecká doprava," přemítá.

Pro hráčku, která během kariéry vydělala 5 a půl milionu dolarů, není sice momentální stav příjemný, ale existenčně ji nijak neohrožuje.

Řada hráčů, kteří jsou ve světovém žebříčku od druhé stovky níž, má ale velké starosti. „Nejde jen o turnaje, ale hlavně se nekonají ligy v Německu a různě po Evropě. Pro tyto hráče je to přísun peněz a samozřejmě jim chybí. Na turnajích nemáte zaručeno, že tam dojedete a budete v plusu. Ale mistráky hrajete za nějakou fixní částku a víte, na čem jste. Pak už hodně záleží na tom, kdo měl kolik nastřádáno...," přitakává Hradecká.