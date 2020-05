Tenis jí chyběl. Bývalá hvězda nevylučuje návrat na kurty

Dojde k senzačnímu návratu na kurty? Možné to je. Jelena Dokičová přiznala, že by si zase ráda zahrála tenis. Bývalou světovou čtyřku nadchlo letošní Australian Open, kde se zúčastnila turnaje legend. „Dvouhra je nereálná, ale mohla bych zkusit debl,“ uvedla sedmatřicetiletá Australanka.

Jako šestnáctiletá porazila světovou jedničku Martinu Hingisovou ve Wimbledonu. Během kariéry pak vyhrála šest titulů na okruhu WTA a stala se světovou čtyřkou. Před šesti lety ale odešla do důchodu. Teď Jelena Dokičová uvažuje, že by se k tenisu mohla vrátit. Po všech těch útrapách, které jí způsobil její otec, má zase chuť hrát.

„Nikdy neříkej nikdy,“ uvedla Dokičová na webu Wide World of Sports. „Začátkem roku jsem hrála na Australian Open zápas legend. Bylo to poprvé od doby, kdy jsem odešla do důchodu. Hrála jsem docela slušně. Užila jsem si to,“ vyprávěla bývalá australská tenistka s tím, že nyní by mohla být ta správná doba k návratu.

Mohla by se rozehrát na menších turnajích, které by se konaly na domácí půdě. „Dvouhra není reálná, ale kdybych se vrátila tak v deblu, nebo alespoň v utkáních legend. Turnaje se pomalu začnou rozbíhat. Bylo by dobré, kdyby se nějaké menší konaly i tady u nás. To by pro mě mohla být možnost vrátit se,“ dodala Dokičová.

Bývalá juniorská vítězka US Open kdysi zažívala těžké časy, její otec jí psychicky i fyzicky týral a po odchodu ze scény začala mít problémy s nadváhou. Když už Dokičová vážila sto dvacet kilo, rozhodla se s tím něco udělat. Během osmnácti měsíců shodila přes padesát kilo a teď už se na sociálních sítích zase chlubí svou štíhlou figurou.