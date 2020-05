Bože, celá se třesu! Sportovní ikony dojaly zdravotní sestru k slzám

Bylo to řečeno již mnohokrát, ale stále stojí za to připomínat si, že hrdiny v současných těžkých dnech koronavirové pandemie jsou lékaři, sestry a další zdravotní personál. A uvědomují si to i sportovní velikáni. Dva z nich, švýcarský tenista Roger Federer a americký bývalý quarterback New York Giants Eli Manning, vyjádřili v pořadu ESPN svůj obdiv a dík zdravotní sestře Christianne Calderónové, jež se stará o nemocné s covid-19 v jednom z hotspotů v těžce zasaženém New Yorku.