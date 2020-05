Tenisové hvězdě se zalíbilo v izolaci na Slovensku. Už nevolám mámě, říká

"Spolu s přítelem Martinem jsme se v březnu rozhodli, že z Ameriky poletíme do Bratislavy. On je i můj kondiční trenér a během tenisového přestávky se potřebuji udržovat fyzicky ve formě," říká v rozhovoru pro Blick am Sonntag 23letá rodačka ze švýcarského Flawilu, jejíž rodiče a právě i přítel pocházejí ze Slovenska.

Nebýt výjimečné situace, jen těžko by tam strávila delší dobu. Ale i v nouzových časech má pro tamní realitu jen slova chvály. I pro přísná opatření, která tam byla zavedena. „Ukázalo se, že to bylo správné. Počet infikovaných zůstal velmi nízký, stejně jako počet úmrtí," pokračuje Bencicová.

A jak se semifinalistce loňského US Open zamlouval život v izolaci? "Intenzivně jsem začala vařit a péct. Kdysi jsem musela volat mámu a ptát se, jak to udělat. Teď to dokážu sama, jsem na to skutečně hrdá. Rada připravuji hovězí maso se zeleninou a salátem, také těstoviny," nastiňuje novou roli, do které by se v rámci turnajového kolotoče jen těžko dostala.

„A ještě raději peču. Zkusila jsem už štrúdl i slovenské pečivo, celkově pečení je zde velmi populární. Když nám Martinova babička přinesla něco sladkého, vždy to chutnalo fantasticky. Kuchyně je na Slovensku skvělá," chválí Bencicová, která si v pauze zahrála alespoň virtuální turnaj v Madridu.

Koronavirová krize podle ní přináší i pozitiva. "Pro mě to teď není už jen o vybalování kufru. A celkové zpomalení není špatné pro celý tenhle svět, náš život byl již místy příliš rychlý. Mnoho letadel, auta, dopravní zácpy, znečištění ovzduší. Nyní je obloha jakoby více modrá," všímá si.

Pandemie může podle ní být varováním. Přiznává však též, že se jí snadno mluví v situaci, která zdaleka pro všechny není komfortní. „Mám zahradu, kde mohu trávit čas a udržovat se fit. Asi bych mluvila jinak, kdybych se musela tísnit v malém bytě a čekat na konec krize," dodává ze Slovenska pro švýcarský list.