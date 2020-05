Nenáviděný hrdina: Korupce v tenise? Národní sport, jedou v tom hráči i trenéři

Jeho jméno si historie pamatovat nebude. Argentinský tenista Marco Trungelliti to v kariéře dotáhl maximálně na 112. místo, v současné době se pohybuje ve třetí stovce. Třicetiletý hráč však proslul činem, na který většina jeho kolegů nenašla odvahu. Zapojil se do boje proti sázkařským mafiím a jak sám přiznává, tento čin ho do velké míry stál kariéru.

Celá kauza se začala odehrávat v roce 2015, kdy byl Trungelliti vyzván sázkaři ke spolupráci. "Slibovali, že když budu hrát tak, jak mi oni řeknou, můžu si přijít na velké peníze. Na okruhu Futures to mělo být 20 tisíc dolarů (asi 443 tisíc korun), na Challengerech 50 tisíc dolarů (asi 1,1 milionu korun) a na turnajích ATP až 100 tisíc dolarů (asi 2,2 milionu korun)," popisuje rodák ze Santiago Del Estero.

Tenista na spolupráci kývl, vše však nahlásil TIU (Jednotka pro bezúhonnost tenisu) s tím, že pomůže odhalit všechny členy sázkařských gangů. „Celý případ jsem jim nahlásil, ale připadá mi, že mě jen zneužili. Nejdříve vůbec nechtěli, abych o tom mluvil, abych se v tom šťoural. Prostor jsem dostal až v La Nation. Pak mě do toho prostě hodili, použili mě na to, abych odhalil některé sázkaře, ale pak ode mě dali ruce pryč," pokračuje ve svém vyprávění.

"Vše, co jsem udělal, bylo pro to, abych dal i ostatním hráčům odvahu, aby s korupcí bojovali a neignorovali to. V sázkách totiž jedou nejen hráči, ale i trenéři a situace je pořád horší. Tihle lidé ničí tenis a co je horší, přenáší se to i na děti. Mě teď nenávidí spousta lidí nejen v Argentině, ale v celé Latinské Americe. Výhrůžky smrtí jsou naprosto běžné. To vše mělo zásadní vliv na mou kariéru," říká Trungelliti.

Marco Trungelliti

Hazard jako součást kultury

„Spousta lidí je na sázení závislá. Je to smutné, ale hazard je v Argentině součást kultury. A podle toho to teď vypadá. Dostal jsem vzkazy, že to, co jsem udělal, mě bude stát život a že mi to zničí kariéru. Ale já vím, že kdybych se nechal zkorumpovat, zničil bych sám sebe," pokračuje ve vyprávění tenista.

A hned nabízí srovnání. "Hráči na menších turnajích si přijdou na malé peníze, ke korupci jsou pak velmi náchylní. Uvedu příklad. Já hraju turnaje kategorie Futures a Challengery. Jednou jsem dostal nabídku, že když prohraju set, vydělám si 1000 eur (asi 25 tisíc korun), za prohraný zápas pak 2000 eur (50 tisíc korun). A když to bude důležité utkání, tak klidně i 5000 eur (asi 125 tisíc korun). Já za vítězství na turnaji Futures v roce 2014 v Brazílii dostal šek na 1800 eur (asi 50 tisíc korun). Navíc před zdaněním," dodává Argentinec.

„Špičkoví tenisté tyto problémy tolik řešit nemusí, je o ně finančně postaráno. Ale hráči na nižších pozicích, to je úplně jiný svět. I na lépe dotovaných challengerech se korupce hodně objevuje. Nejsem si jistý, jestli si to odpovědní lidé opravdu uvědomují," uzavírá své vyprávění Trungelliti.