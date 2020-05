Djokovič organizuje sérii tenisových turnajů na Balkáně

Djokovičův mediální tým uvedl, že takzvaná Adria Tour začne 13. června v organizátorově rodném Bělehradě a skončí 5. července v bosenském Sarajevu jeho duelem s domácím Damirem Džumhurem. Mezitím se má hrát také v chorvatském Zadaru, na neupřesněném místě v Černé Hoře a v bosenské Banja Luce.

Turnaje by se měly hrát skupinovým způsobem, jednotlivé zápasy budou na dva vítězné zkrácené sety do čtyř bodů. Organizátoři nevylučují, že některé turnaje by se mohly hrát i s diváky. Výtěžek tour půjde na charitu a bude sloužit k udržení herní praxe tenistů.

Profesionální tenis se nehraje od začátku března a pauza bude trvat minimálně do konce července. Je však pravděpodobné, že vzhledem ke globální povaze tohoto sportu se ohlášená přestávka ještě protáhne.