Historický rekord! Ósakaová vydělala za rok téměř miliardu

Dvaadvacetiletá Ósakaová svými celkovými příjmy za posledních dvanáct měsíců překonala o 1,4 milionu dolarů Američanku Serenu Williamsovou, která žebříčku vládla v posledních čtyřech letech. Dosavadním maximem, jež si sportovkyně za rok vydělaly, bylo 29,7 milionu dolarů Rusky Marie Šarapovové z roku 2015.

K posunu Ósakaové do čela žebříčku pomohl nový kontrakt s firmou Nike, který jí vynese ročně 10 milionů dolarů. Coby klientka obří manažerské společnosti IMG má rodačka z Ósaky aktuálně 15 sponzorských smluv s globálními společnostmi typu Nissan, Procter and Gamble či Yonex. Měla být jednou z tváří olympijských her v Tokiu, jež ale byly kvůli pandemii koronaviru přesunuty na příští rok.

Žebříčku Forbesu vládnou tenistky už třicet let. Od roku 2004 se střídaly na prvním místě pouze Šarapovová se Serenou Williamsovou.