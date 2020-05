ŽIVĚ: Tenis je zpět! Sledujte tiskovou konferenci s účastí Petry Kvitové či Barbory Strýcové

Turnaj se koná od úterý 26. května do čtvrtka 28. května na kurtech pražské Sparty. Na antuce se představí celá mužská elita v čele s Jiřím Veselým, Lukášem Rosolem, Jonášem Forejtkem, Zdeňkem Kolářem, Vítem Kopřivou, Tomášem Macháčem, Michaelem Vrbenským a Jiřím Lehečkou.

Z žen bude chybět česká jednička Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová či Marie Bouzková, i tak ale nebude o kvalitní podívanou nouze. Do akce půjdou Petra Kvitová, Karolína Muchová, Barbora Strýcová, Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, Kristýna Plíšková, Lucie Hradecká a juniorka Linda Fruhvirtová. Narozdíl od mužů budou ženy bojovat na tvrdém povrchu.

"Těší mě, že se v akci předvedou všichni čeští hráči, kterým to situace dovolí. Díky tomu nás čeká ojedinělá podívaná. Díky síle českého tenisu a rychlosti, s jakou jsme akci připravili, se do Prahy dívá celý tenisový svět. Je to pro nás čest i výzva. Věřím, že i tenis přispěje k postupnému navracení naší společnosti k normálu," říká prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.

Utkání se kvůli pandemii koronaviru hraje bez diváků, všechny zápasy bude přenášet Česká televize.