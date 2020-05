TENIS ONLINE: Domácí elita v akci. Jak si povedou Kvitová, Strýcová i nastupující české naděje?

Dlouho očekávaný moment je tu! Na kurtech pražské Sparty se dnes představí prakticky kompletní mužská i ženská elita. O pohár prezidenta ČTS se utká osm mužů a stejný počet žen. Zatímco Veselý a spol. budou bojovat na antuce, ženy si to rozdají na tvrdém povrchu. Šest z osmi dnešních zápasů můžete sledovat na ČT Sport nebo online na Sport.cz od 10:00.

Z české mužské špičky se mohou fanoušci těšit na kompletní složení, z žen chybí jen trojice Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová a Marie Bouzková. I bez nich se však mohou příznivci u televizních obrazovek těšit na prvotřídní podívanou.

Jako první se z žen od 10:00 představí kometa loňské sezony Karolína Muchová, která bude bojovat s dvojčetem slavnější Karolíny Kristýnou Plíškovou. Po nich se na kurtu představí ostřílená Barbora Strýcová, která v souboji generací vyzve o devatenáct let mladší nastupující hvězdičku českého tenisu Lindu Fruhvirtovou.

Petra Kvitová a Barbora Strýcová se těší na návrat na kurty

ČTK

Zhruba od 14:00 zahájí svůj boj o semifinále hlavní hvězda turnaje Petra Kvitová, která bude čelit dvojnásobné grandslamové vítězce ve čtyřhře Barboře Krejčíkové. Středeční program mezi ženami uzavře duel Kateřiny Siniakové s Lucií Hradeckou.

A i mezi muži se bude na co dívat. V úterním programu se představí hned několik velkých nadějí českého tenisu. Od 10:00 nastoupí na kurt Lukáš Rosol a Vít Kopřiva, po nich budou o postup do semifinále bojovat juniorský vítěz US Open Jonáš Forejtek a Zdeněk Kolář. Zhruba od 14:00 se v duelu s Michaelem Vrbenským předvede česká jednička Jiří Veselý a program uzavře duel dvou českých talentů Jiřího Lehečky a Tomáše Macháče.

Ve středu bude turnaj pokračovat semifinálovými boji, ve čtvrtek turnaj vyvrcholí zápasy o celkové vítězství. I tyto duely budete moci sledovat na Sport.cz v online přenosech.