Tenis bez diváků? Smutný... Ale díky za něj!

Dvojnásobná vítězka dvouhry z All England Clubu Kvitová hrála ostrý zápas naposledy poslední únorový den ve finále v Dauhá proti Bělorusce Sabalenkové, loňská vítězka deblu na grandslamové trávě Strýcová o den dříve získala v Kataru deblovou trofej po boku spoluhráčky z Tchaj-wanu Sie Su-wej. Na betonu v USA už se pak ale nehrálo a z kalendáře WTA odpadal jeden podnik za druhým. Až turnaj ve Stromovce dává naději na tenisový restart.

„Co k tomu říct. Bude to oslava tenisu. Pomalu se můžeme začít vracet do normálu. I svět uvidí, že se dá uspořádat taková akce, což je úžasné," těší se Strýcová. „Já jsem hlavně ráda, že se podařilo zorganizovat turnaj v Praze, kde se utká (skoro) celá česká špička a můžu být toho součástí," dodala Kvitová.

Za normálních okolností by v tuto chvíli obě byly v Paříži na French Open. Málokdo v tuto chvíli ale věří, že se letos podaří odehrát aspoň ještě jeden grandslamový turnaj, i když v kalendáři je stále US Open (31. srpna - 13. září) a po změně termínu i Roland Garros (20. září - 4. října).

„Pořadatelé v New Yorku a v Paříži pořád bojují, aby mohli sehrát grandslamy bez diváků. Za sebe ale říkám, že by v tom případě bylo lepší nehrát. Je to úplně jiné hrát bez lidí, což je náš hnací motor. Tenis si to nezaslouží," myslí si Kvitová.

V návrat na okruh WTA v tomto roce už moc nevěří ani Strýcová. „Byla bych ráda za pár turnajů na konci roku, ale asi se nepodaří, aby se odehrály," myslí si 34letá tenistka, která tuto sezonu plánovala jako svou poslední. Teď je ale spíš pravděpodobné, že pandemie koronaviru Strýcové kariéru neukončí, ale prodlouží.

„Když posunuli olympiádu v Tokiu, kterou jsem brala jako obrovskou motivaci, tak to byl pro mě moment, kdy jsem si popravdě říkala, jestli má cenu pořád hrát... Nechci ale tenisu nechat kvůli covid-19. Hodlám pokračovat a vrátit se k opravdovým zápasům," usmyslela si Strýcová.

Kvitová letos oslavila 30. narozeniny a také jí je jasné, že víc grandslamů už má za sebou, než před sebou. „Mám svoje roky, ale snad nějaký ještě odehraju. Letos mi ani nebylo umožněno bojovat o vítězství ve Wimbledonu, tak jsem teď aspoň ráda, že máme nějaké možnosti," líčila Kvitová.

Hlavní hvězda turnaje Petra Kvitová na tiskové konferenci

David W Cerny, Reuters

V tuto chvíli je vděčná i za možnost zahrát si bez diváků. Po tak dlouhé zápasové pauze ale od sebe žádná převratná představení nečeká.

„Nejtěžší asi bude dostat se do rytmu, nehrály jsme strašně dlouho. Bez lidí si to ani moc nedovedu představit, ale doufám, že to nějakým způsobem zvládneme a budeme hrát hezký tenis. Asi nikdo nečeká výjimečné výkony, které sice můžou, ale nemusí přijít... Ale sebelepší sparing vám ty zápasy nenahradí," soudí Kvitová.

„Tady máme plno dobrých světových hráček, můžeme si turnaje uspořádat sami, v tom máme obrovskou výhodu," vidí Strýcová. „Bez diváků to sice bude smutný, ale je tam rozhodčí, člověk se taky musí soustředit, aby se nezranil. Nebudu to brát jako exhibici, jdu si prostě zahrát ostrý zápas," přitakává.