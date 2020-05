TENIS ONLINE: Strýcová v prvním setu s Muchovou hoří, do boje se chystá i Kvitová

Turnaj O pohár prezidenta ČTS se rozehrál čtvrtfinálovými duely v úterý. V zápasech mužů, kteří hrají na antuce, se o překvapení postaral Vít Kopřiva, který si ve dvou setech poradil s ostříleným Lukášem Rosolem. Ještě větší senzací skončil zápas mezi 65. hráčem světa a českou jedničkou Jiřím Veselým, jenž nestačil na 405. tenistu žebříčku Michaela Vrbenského.

Ve zbývajících duelech přehrál Zdeněk Kolář Jonáše Forejtka a v duelu českých nadějích uspěl po velké bitvě Jiří Lehečka, který zdolal Tomáše Macháče.

A rodák z Bystřice nad Pernštejnem Zdeněk Kolář si již zajistil postup do finále, když v dramatickém zápase přehrál Víta Kopřivu 6:3, 7:6. Jeho soupeřem bude lepší z dvojice Michael Vrbenský, Jíří Lehečka.

Třiadvacetiletý Kolář se potýkal s puchýřem na pravé ruce, v které drží raketu. "Zhoršovalo se to, praskalo to, i krev trošku, ale musím se s tím nějak popasovat," řekl 229. hráč světa v České televizi. V utkání odvrátil třináct ze čtrnácti brejkbolů. "Je potřeba i hromada štěstíčka, ale vrátilo se mi to za dřinu, co jsem absolvoval."

Barbora Strýcová v zápase proti Lindě Fruhvirtové.

Kateřina Šulová, ČTK

Siniaková vyzve favoritku, Strýcovou čeká bitva

Ženy hrají své zápasy na tvrdém povrchu a úterní duely se obešly bez překvapení. Světová dvanáctka Petra Kvitová si poradila s Barborou Krejčíkovou, Barbora Strýcová zdolala o devatenáct let mladší Lindu Fruhvirtovou, Karolína Muchová také ve svou setech přehrála Kristýnu Plíškovou a Kateřina Siniaková Lucii Hradeckou.

Ženské semifinále zahájí ve 12:25 zápas Barbory Strýcové a Karolíny Muchové, zhruba v 15:25 se pak představí Petra Kvitová s Kateřinou Siniakovou. Obě tenistky se naposledy potkaly v prvním kole letošního Australian Open, kde hradecká rodačka uhrála na favoritku jediný game. Všechny tři dosavadní vzájemné zápasy vyhrála Kvitová.