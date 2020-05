Upřímná Kvitová: Ťuknout si raketou? Nepřijde mi to úplně etické

Na kurtech pražské Sparty ve Stromovce se sešla prakticky kompletní mužská i ženská elita. Zatímco Veselý a spol. rozehráli turnaj na antuce, ženy si vyzkoušely tvrdý povrch. Kvůli koronavirovým opatřením se však české hvězdy musely obejít bez podpory fanoušků.

A na řadu přišla i řada dalších opatření. Sběrači po kurtech pobíhali v rouškách, ruce si navíc chránili rukavicemi. Každý duel byl oproti zvyklostem pod dohledem jen trojice lajnových rozhodčích a i na závěrečnou tradiční gratulaci mohli tenisté zapomenout. Místo podání rukou si tak aktéři zápasu jen ťukli raketou.

Řádová sestra sleduje utkání Petry Kvitové s Barborou Krejčíkovou. Vít Šimánek, ČTK

"Upřímně, nepřijde mi úplně etické si nepodávat ruku a jenom si ťuknout raketou. To je to nejnepříjemnější, co mě bude čekat. Je to sport a tohle mi přijde nejzvláštnější," říkala ještě před začátkem turnaje Kvitová.

Emočně zvláštní, říká Kvitová

Ani z výkonu nebyla navzdory výhře dvojnásobná wimbledonská šampionka nadšená. "Myslím, že jsem se nevybudila. Stála jsem na returnu a říkám si: Tak se soustřeď! A ono to moc nešlo. Když jsem ale potřebovala, tak jsem začala hrát dobře, v důležitých momentech tam hra nějak byla, ale bylo to smíšené. Takové emočně zvláštní," popisovala.

S úsměvem naopak vzala netradiční gratulaci Karolína Muchová, která si poradila s Kristýnou Plíškovou. „Obě jsme se tomu zasmály. Byl to můj první rocket shake," říkala olomoucká rodačka.

Turnaj ve středu pokračuje semifinálovými boji. Kvitová bude o postup do finále bojovat s Kateřinou Siniakovou, Karolína Muchová vyzve Barboru Strýcovou. V mužské části pak změří síly Michael Vrbenský s Jiřím Lehečkou a Zdeněk Koklář s Vítem Kopřivou.