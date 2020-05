Djokovičův dobročinný turnaj láká. Přijede grandslamový šampion i největší talenti

Dorazit by měla světová trojka Dominic Thiem a vítěz Turnaje mistrů Grigor Dimitrov. K těm se teď přidali další tenisté. „Skvělá zpráva, přijede Sascha Zverev,“ oznámil v úterý Djokovič srbským médiím. O několik hodin později pak Djokovič přišel s dalšími jmény svých kolegů, kteří se série turnajů zúčastní.

Jeho pozvání přijali vítěz US Open Marin Čilič a talentovaný Borna Čorič. „Děkuji Marinovi a Bornovi za přijetí pozvání a souhlas s účastí bez finančních odměny,“ uvedl Djokovič. „Jsou to vynikající tenisté a také skvělí kluci. Známe se už dlouho a vážíme si jeden druhého,“ líčil Djokovič.

„Marin je jedním z nejlepších tenistů. Vyhrál grandslam a několik let byl na vrcholu. Pamatuju si mnoho našich soubojů, ale nejraději si připomínám naše přátelství. Borna má na to být mezi nejlepší pětkou. Je oddaný, tvrdě pracuje, má výjimečnou duševní sílu,“ ocenil Djokovič Čiliče a Čoriče. A co fenomenální Roger Federer a antukový král Rafael Nadal?

„Roger se zotavuje se zranění kolene a Rafa by nejspíš nepřijel,“ vysvětloval Djokovič, z jakých důvodů neoslovil své největší soupeře. Djokovičův turnaj by měl začít v polovině června v jeho rodném Bělehradu, poté by měl zavítat do chorvatského Zadaru, Černé Hory a začátkem července by se pak měl hrát v bosenské Banja Luce. Výtěžek turnajů půjde na dobročinné účely.