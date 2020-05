S Jágrem to bylo úžasné, pochvalovala si Strýcová

Od Jágra to bylo úplně úžasný, řekla o hostovi svého podcastu Barbora Strýcová.

Spolupráce s Jágrem ji nadchla. „Napsala jsem mu esemesku, ale on zrovna měl něco na Kladně a napsal, že se ozve. Říkala jsem si, že na to zapomene, ale za pár dnů se ozval, domluvili jsme se a bylo to úplně úžasné,“ rozplývala se z přístupu hokejové legendy.

V hlavě má už spousty dalších osobností, které by ráda dostala k mikrofonu. Má dokonce i jednoho opravdu vysněného respondenta – bývalou basketbalovou ikonu Chicaga Bulls Michaela Jordana. „Pro mě byl vždycky největší osobností ve sportu a teďka možná ještě víc,“ uvedla Strýcová.