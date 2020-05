Kvitová ovládla turnaj O pohár prezidenta ČTS! Mezi muži vládl český talent

Muchová vyzvala dvojnásobnou wimbledonskou šampionku ve vůbec prvním vzájemném zápase. Pikantní na utkání také bylo, že Muchovou vede od března kouč David Kotyza, který dříve slavil velké úspěchy právě s Kvitovou.

Obě hráčky mají na pražskou Stromovku dobré vzpomínky. Aktuální světová dvanáctka Kvitová na kurtech Sparty slavila předloni titul na turnaji WTA. Její dnešní soupeřka si na stejném podniku zahrála loni finále.

Petra Kvitová vede ve finále nad Karolínou Muchovou. Tenistky vyhnal z kurtu déšť

První set patřil Petře Kvitové, která ho ovládla v poměru 6:3. A dvojnásobná wimbledonská šampionka vstoupila výborně i do druhého, když rychle vedla 4:1. Poté utkání přerušila dešťová přeháňka, čehož Muchová využila a snížila na 3:4.

Více však už olomoucká rodačka nezvládla a podlehla dvakrát 3:6. V chladném počasí navíc ucítila bolest v pravé noze a v závěrečných dvou hrách nemohla běhat.

"Kája si něco udělala s nohou, tak to je mi líto. Jinak turnaj byl hezký a nebýt dneska toho počasí, tak to vyšlo parádně. Každý den jsem hrála, to je pozitivní a jsem ráda, že to pořád mám v ruce i po karanténě," řekla Kvitová v České televizi.

Vrbenský vybojoval titul

Dvacetiletý Vrbenský, aktuálně 405. hráč dvouhry ATP, cestou za triumfem porazil ve čtvrtfinále turnajovou jedničku Jiřího Veselého (65.) a v semifinále Jiřího Lehečku (617.). V souboji s Kolářem (229.) rozhodl o výhře ve výměnách od základní čáry a mečbol proměnil vítězným bekhendovým returnem po čáře.

"Je to pro mě cenné vítězství. Porazil jsem dva žebříčkově lepší hráče. Jsem rád, že jsem získal tři výhry," řekl Vrbenský, který trénuje na Spartě.

Michael Vrbenský vyhrál mužskou část tenisového turnaje O pohár prezidenta ČTS.

Vlastimil Vacek, Právo

Turnaj ve Stromovce byl první akcí pro domácí elitu na českém území po uvolnění opatření proti šíření nemoci covid-19. Hrálo se bez diváků před televizními kamerami. Každý účastník obdržel za start 50 tisíc korun, z kterých přispěl na charitu dle vlastního uvážení. Vybraných 300 tisíc korun bylo napůl rozděleno mezi Nadaci Pohyb bez pomoci a Arcidiecézní charitu Praha na boj proti šíření nemoci covid-19.

Na zahajovací boje ve Stromovce navážou turnaje O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta vždy pro 16 hráčů a hráček. Každý turnaj bude mít i kvalifikaci a dotaci 980 tisíc korun, z které vítěz obdrží 150 tisíc. První z nich je na pořadu od 22. června, kdy se ve Starých Splavech uskuteční 19. ročník Macha Lake Open.

Předtím se odehraje úvodní díl soutěže družstev nazvané Barvy pro budoucnost. Na Spartě a na Štvanici je 1. kolo na programu 11. a 12. června. Na to naváže charitativní Tipsport Charity Cup, v kterém se proti sobě postaví týmy Karolíny Plíškové a Petry Kvitové, první část je v plánu na Štvanici od 13. do 15. června.

Mezinárodní sezona okruhů ATP i WTA začne kvůli koronaviru nejdříve v srpnu.