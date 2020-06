Kristýna Plíšková senzačně prohrála, Martincová je ve finále. Strýcová předvedla uragán

Kristýna Plíšková nenavázala na vítězný vstup své sestry do turnaje. V roli favoritky sice rozehrála duel s Martincovou dobře, po vítězství v první sadě 6:4 však druhé dějství prohrála 1:6 a v dohrávaném třetím setu podlehla 4:6. Duel byl ve středu dvakrát přerušen kvůli dešti, následně se rozhodlo o jeho dohrání ve čtvrtek.

"Jsem úplně vyčerpaná psychicky i fyzicky. Třesu se, bolí mě rameno, protože mám hodně naservírováno i z tréninku. Jsem celkově namožená, ale snažila jsem se nemyslet na to, kolik toho mám za sebou. Hrála jsem míč po míči a ani jsem pomalu nevěděla, kolik to je," řekla Martincová cestou do šaten. "Už k dohrávce jsem nastoupila kožená, takže jsem byla ráda, že jsem to dohrála."

Rozhovor s Terezou Martincovou

O2 TV Sport

V utkání proti finalistce předchozího turnaje ve Stromovce Karolíně Muchové měla Martincová v úvodu jasně navrch. Muchová prohrávala v první sadě už 1:5, jenže následně uhrála šest her v řadě a set získala Hanačka ve svůj prospěch.

Karolína Muchová v utkání proti Tereze Martincové.

Michal Krumphanzl, ČTK

Ve druhé sadě měla Martincová opět k dispozici vedení 5:2, druhou senzaci už ale nedopustila a po výsledku 6:4 srovnala na 1:1 na sety. Rozhodující dějství už ale patřilo znovu Martincové, která tak může slavit své druhé čtvrteční vítězství. A také nečekaný postup do finále.

Sestřih zápasu Muchová - Martincová z Livescore Cupu

O2 TV Sport

Jelikož s účastí nepočítala, tak normálně trénovala. A dávala si pořádně do těla. V pondělí zkusila poprvé box. "Jak máme teďka volnějc, tak se dají využít jiné aktivity. A musím říct, že to byl slušnej záhul. Z toho jsem se dostávala dlouho."

Nešetřila se ani tenisově. V úterý hrála podle svých slov čtyři a půl hodiny. Ve středu další dvě a půl a teprve poté dostala nabídku nastoupit, a to hned vpodvečer. "Nevěděla jsem, jestli jsem ready, ale využila jsem šanci si zahrát dobré zápasy a zvláště v téhle době," řekla s připomínkou, že světové turnaje se kvůli koronaviru nehrají.

Martincová: Cítila jsem, že se rozpadám

Oba zápasy, s Kristýnou Plíškovou i s Muchovou, měly divoký průběh. Skóre se přelévalo ze strany na stranu. "Měla jsem výpadky, protože jsem cítila, že se trošku rozpadám, ale snažila jsem se nepřipouštět si to. Je pro mě cenné hrát zápasy s takovejma holkama. Snažila jsem se v sobě najít síly, abych to dohrála," řekla Martincová.

Nebála se, že by se mohla zranit. "Jsem taková, že se snažím hrát za každou cenu. Mám namožené tělo, ale nejde to do zranění, to už poznám," ujistila a přiznala, že si pomáhala i energetickými nápoji. "Potřebovala jsem se nakopnout, tak jsem do sebe lila kafe a redbully. Mám jich v sobě asi pět, takže dneska asi neusnu."

Má ale čas se na finále nachystat. Hrát o titul bude v sobotu od 17:00. "Den volna si dát nemůžu, protože bych zatuhla. Půjdu si na půl hoďky zahrát, vyťukat se, vyšvihat, protože v konci jsem to všemožně tahala," řekla Martincová.

Doufala, že by si ve finále mohla zahrát s Karolínou Plíškovou. S českou jedničkou se potkala loni na US Open a prohrála ve dvou tie-breacích. "Budu hrát míč po míči. Nemám ráda slovo 'užívat si', přece jen jdete na kurt s tím, že chcete vyhrát. Ale přece jen, abych si zahrála s Kájou, tak nevím kolika kvalifikačními koly si musím projít."

Sestřih zápasu Siniaková - Strýcová na Livescore Cupu

O2 TV Sport

Strýcová na úvod prohrála se světovou trojkou Karolínou Plíškovovu, ale ve druhém vystoupení koncertovala a Kateřinu Siniakovou smetla po setech 6:2, 6:1.