Ka. Plíšková - Martincová 6:2, 6:4 Plíšková ovládla finále LiveScore Cupu

Karolína Plíšková do finále LiveScore Cupu prošla takřka v tréninkovém tempu. V rámci skupiny A nejdříve vycvičila Barboru Strýcovou 7:5, 6:1, aby se vzápětí vyřádila na Kateřině Siniakové, kterou zničila 6:1, 6:0.

A v podobném rytmu se odvíjel i finálový duel. Úvod první sady byl sice vyrovnaný. Ovšem jen do stavu 2:2, pak už na antukovém dvorci vládla bez problémů favoritka. Ta od začátku dominovala na servisu, když navíc podání dokázala vzít dvakrát i soupeřce, mohla se po sedmadvaceti minutách radovat ze zisku první sady v poměru 6:2.

Karolína Plíšková po triumfu na turnaji LiveScore Cup an Štvanici

O2 TV Sport

Když na začátku druhé sady Plíšková znovu vzala 133. hráčce světa servis, zdálo se, že Martincová nenajde sílu vzdorovat. Jenže hned v následující hře prolomila favoritce servis, vzápětí brejk potvrdila a fanoušci se těšili na napínavé finále.

Tenistka Tereza Martincová ve finálovém utkání tenisového turnaje žen LiveScore Cup proti Karolíně Plíškové.

Michal Krumphanzl, ČTK

Naděje jim však vydržela jen chvíli. V páté hře totiž Martincová opět ztratila podání a světová trojka duel kontrolovala. Za stavu 5:4 šla rodačka z Loun servírovat na vítězství v utkání i celém turnaji a úkol zvládla. Po hodině a pěti minutách mohla slavit turnajový triumf.

"Každý vyhraný turnaj je dobrý, i když je to trošičku jiný turnaj, než bych chtěla vyhrát. Ale pořád je to výhra a to se počítá. Odehrála jsem tady tři kvalitní zápasy. Je na čem stavět a jako příprava to bylo dobrý," řekla Plíšková.

Vítězka tenisového LiveScore Cupu Karolína Plíšková (vpravo) a poražená Tereza Martincová.

Michal Krumphanzl, ČTK

Finále v hledišti sledoval Jan Kodeš, kterému Plíšková už před zápasem předala šampaňské na počest jeho prvního vítězství na Roland Garros před 50 lety, či třeba basketbalista Tomáš Satoranský