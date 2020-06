Americká tenisová asociace propouští a stěhuje se do levnějšího

Americká tenisová asociace se rozhodla zrušit 110 pracovních míst, aby ustála dopady koronavirové krize. Organizace, která je pořadatelem grandslamového US Open, navíc opustí sídlo ve White Plains a přestěhuje se do levnějšího pronájmu někde v New Yorku. Plánovanými škrty, mezi něž patří i snížení platů manažerům a omezení pracovních cest, by měla ušetřit přes 20 milionů dolarů (472 milionů korun).