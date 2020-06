Ani nevím, kdo je v desítce. Grandslamové vítězce vadí, že na okruhu už není tolik dominantních hráček

Garbiňe Muguruzaová, Angelique Kerberová, Jelena Ostapenková, Simona Halepová, Sloane Stephensová, Naomi Ósakaová, Serena Williamsová, Ashleigh Bartyová, Bianca Andreescuová a Sofia Keninová. Tenistky, které si během posledních let rozdělily grandslamové tituly.

Dominance třiadvacetinásobné grandslamové vítězky Williamsové je fuč. Na tenisovém trůnu dochází mnohem častěji ke změnám, než tomu bylo dřív. Mnoho odborníků a fanoušků vítá, že tenisovým turnajům už nevládnou jen stálice, ale prosazují se i mladé hráčky. Světlana Kuzněcovová to však vidí jinak.

Bývalá světová dvojka tvrdí, že to pro ženský tenis není ideální. „Nechci nikoho urazit, ale věhlas WTA se zmenšuje,“ uvedla Kuzněcovová na webu essentiallysports.com. „Není to tak dávno, co jsme mezi tenistkami měly skutečně špičkové hráčky, teď ale ani nevím, kdo je v nejlepší desítce,“ vysvětlovala vítězka French Open a US Open.

Dvaatřicátá hráčka světa by tak uvítala trend, kdy k tak častým změnám v nejlepší desítce nedocházelo. „Pozice tady se mění opravdu velice rychle. Jenže není to tím, že by se hráčky přiblížily největším hvězdám, ale je to opačně,“ dodala vítězka osmnácti turnajů na okruhu WTA.