V sezoně budu pokračovat až v září na antuce, plánuje Djokovič

"Většina hráčů, s kterými jsem mluvil, se ke startu na US Open staví negativně. Pro mě osobně to vypadá v současnosti tak, že budu v sezoně pokračovat až v září na antuce," řekl Djokovič srbské televizi RTS.

Profesionální tenisová sezona se zastavila kvůli koronavirové pandemii v březnu a nerozběhne se dřív než v srpnu. Pařížské Roland Garros, jež mělo původně vyvrcholit minulý víkend, bylo přeloženo na druhou polovinu září. Londýnský Wimbledon byl poprvé od druhé světové války zrušen, organizátoři US Open stále oficiálně počítají se startem turnaje 31. srpna.

Pokud se ve Flushing Meadows bude hrát, čeká tenisty řada omezení. Například čtrnáctidenní karanténa pro ty, kteří přicestují do USA ze zahraničí. Limitovaný přístup na tréninkové kurty a povolení jít na zápasy jen s jednou osobou doprovodu. Omezený pohyb po New Yorku, nutnost zůstat ve čtvrti Queens a zákaz cest na atraktivní Manhattan. "To jsou poměrně extrémní podmínky. Nemyslím si, že to je obhajitelné," řekl Djokovič.