Souboj týmů Kvitové s Plíškovou je vyrovnaný. Martincová trápí ruskou hvězdu, dohrávat se bude v neděli

Lepší využívání brejkbolových příležitostí a trochu překvapivě i více vítězných míčů. To byly hlavní aspekty vítězství Barbory Strýcové nad po zranění se vracející finalistkou Roland Garros z roku 2019 Markétou Vondroušovou.

Strýcová se po dvou akcích bez diváků hodně těšila právě na Štvanici, kde už byl omezený počet fanoušků povolen a ti vytvořili velmi příjemnou atmosféru.

Pozápasový rozhovor Sestini Hlaváčkové s vítěznou Barborou Strýcovou

O2 TV Sport

"Jelikož já jsem člověk, který rád hraje před diváky, tak jsem si to užívala. Hraju za tým, je to pro mě jiné a uvolněné, jak každá holka na lavičce mi řiká něco jiného, užívám si to," dodala spokojená Strýcová, která má na exhibičních kláních po koronavirové pauze zatím bilanci 3 vítězství a dvou porážek.

Kristýna Plíšková srovnala skóre

Do druhého duelu mezi Kristýnou Plíškovou a Kateřinou Siniakovou vstoupila lépe lounská rodačka, která šla rychle do vedení 3:0. Její soupeřka však reagovala snížením na 2:3, poté utkání na několik desítek minut přerušila dešťová přeháňka.

Po přestávce si obě tenistky držely servis až do stavu 5:4 pro Kristýnu Plíškovou, která však set nedopodávala. Mrzet ji to však nemuselo, vzápětí při svém servisu zaváhala i hradecká rodačka a set po 79 minutách ztratila 5:7.

Sestřih zápasu Tipsport Elite Trophy mezi Kristýnou Plíškovou a Kateřinou Siniakovou

O2 TV Sport

Ve druhé sadě se Kateřina Siniaková trápila na podání, třikrát ho prohrála, její soupeřka zaváhala jen jednou a zápas vyhrála po 1 hodině a 21 minutách 7:5, 6:3.

Stav utkání mezi týmy Karolíny Plíškové a Petry Kvitové tak byl po úvodních dvou dvouhrách vyrovnaný 1:1.

Pozápasový rozhovor Sestini Hlaváčkové s vítěznou Kristýnou Plíškovou

O2 TV Sport

Martincová trápí ruskou favoritku

Do třetího zápasu nastoupila v roli jasné favoritky Jekatěrina Alexandrovová, které patří 27. pozice žebříčku. Její soupeřkou byla finalistka LiveScore Cupu Tereza Martincová, 133. hráčka světa.

V první sadě však rozdíl mezi oběma tenistkami vidět nebyl. Martincová držela s ruskou favoritkou bez problémů krok ve výměnách od základní čáry. Až do stavu 4:3 si obě hráčky držely servis, jako první o něj přišla až rodačka z Čeljabinsku. A i když vzápětí neudržela ten svůj ani česká hráčka, úvodní sadu přesto získala za 50 minut 6:4.

Druhý set byl za stavu 2:1 pro Terezu Martincovou kvůli dešti přerušen, dohrávat se bude stejně jako čtyřhra sester Plíškových s Krejčíkovou a Siniakovou v neděli.